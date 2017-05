Jóvenes opositores detenidos en Boconó

Yosmar Fernández Villegas | CNP 19.899 - El secretario juvenil de Acción Democrática en Boconó, Rafael Valera, fue detenido en su casa el sábado 13 de mayo a la media noche y liberado a las pocas horas, por recibir acusaciones verbales de estar incurso en supuestas “guarimbas”, según sus declaraciones.

A las 12 de la noche llegaron los funcionarios policiales, a la casa del joven opositor para detenerlo y llevarlo junto a su hermano menor de edad, con el argumento de estar implicado en acciones vandálicas a propósito de las manifestaciones, y sin más ni más se lo llevaron en la patrulla, en este sentido y luego de salir airoso por falta de pruebas, el joven de 19 años explicó a través de un mensaje de voz que se encuentra bien y relató lo sucedido “lo que pasó fue que los cuerpos policiales me sacaron a mí y a mi hermano a la media noche de mi casa, por supuestamente ser responsable de “guarimbas”, creo que están buscando culpables por el vandalismo registrado en Boconó, donde le partieron los vidrios a la Alcaldía, pero para comprobar mi inocencia, soy estudiante de Ingeniería Mecánica en ULA NURR en Trujillo y ni siquiera estaba presente ese día en la protesta, luego en la patrulla me enteré que están metiendo presos a los jóvenes opositores de mi comunidad, quienes más temprano, recibieron miradas amenazantes del hijo del Alcalde que pasaba por el sitio donde estaban reunidos echando cuentos, aparentemente llamó por teléfono y luego llegó la Policía apuntando a todos, lo que hizo que salieran corriendo”.

Luego de relatar esta experiencia Rafael Valera hizo una reflexión “le pregunto a las autoridades, ¿acaso es malo simpatizar con un partido político? ¿piensan que van a detener el futuro de un país amenazando y amedrentando a los inocentes? ¿tenemos culpa alguna los dirigentes políticos, que el pueblo se alce porque no quiere más esta dictadura?, como joven les digo yo no tengo miedo, me queda una vida por delante que quiero disfrutar en una Venezuela libre, en una Venezuela nueva, quiero disfrutar con mi familia y con mis amigos, seguiré luchando pacíficamente, esto no me amedrenta, seguiré en la calle, seguiré en la radio, en la universidad y yo los invito a todos a que apoyen y sigan esta causa, mientras haya un venezolano vivo, la lucha continúa”. Acotó.

Los jóvenes en Boconó se mantienen unidos y organizados para defender sus ideales, con el respaldo de las universidades que representan, como siempre lo han hecho los jóvenes venezolanos, según refiere la historia del país.