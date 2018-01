Juan Arango fijo posición ante la demanda de su ex

Agencia - Juan Arango, ex capitán de la selección venezolana de fútbol, se pronunció sobre la demanda realizada por su ex esposa en la que se le acusa de violencia doméstica.

El centrocampista de los New York Cosmos expresó que su ex esposa, Lauris Tortolero, realizó estas acusaciones porque, a su juicio, no quiere verlo feliz con su nueva pareja.

“No quiere verme feliz con mi esposa y me está difamando y así quiere molestar”, escribió en su cuenta de Twitter.

Arango contrajo matrimonio en diciembre con la modelo zuliana Diana Carolina Lozano.