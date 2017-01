El paso estuvo trancado desde tempranas horas de la mañana de ayer por los lados de La Peñita, La Concepción, Mucuches y La Muralla. Especialmente estuvo restringido el paso de vehículos de carga por parte de la policía para que no fuera víctima de secuestro por parte de los estudiantes, quienes a eso de las 8:30 am habían secuestrado un camión particular, horas después fuera liberado.