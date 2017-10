“Karkom no achaques tu incompetencia al gobierno regional”

Alfonso Becerra - Ya el tema de la recolección de desechos sólidos es un tema que pica y se extiende, y aunque el gobierno regional ha sumado y sigue sumando esfuerzos para contrarrestar esta grave problemática, el gobierno municipal dirigido por el alcalde José Karkom sigue sin dar respuestas al pueblo de Valera y por el contrario sigue achacando culpas al gobierno regional y al relleno por su ineficiencia, mala gestión y sobre todo corrupción con el tema de la recolección de desechos sólidos.

Dicha apreciación pertenece al ingeniero Randy Chirinos, presidente de la EMAO y del Relleno Sanitario el Salto, quien además invitó al pueblo a ser garante del servicio que se presta en el relleno donde se trabaja de lunes a lunes de 6 de la mañana a 6 de la tarde a excepción de los domingos que se labora hasta la 1 de la tarde.

“Si nos vamos al manual de operaciones nos dice que deberíamos cerrar por lo menos un día a la semana para mantenimiento de máquinas, sin embargo trabajamos todos los días para brindar un servicio acorde y sabemos la gran problemática que atraviesa el municipio Valera y no es por restricciones del relleno; sino más bien por una mafia que se viene gestando en la alcaldía”; puntualizó Chirinos.

Dicha mafia se viene gestionando-continuó diciendo-con una empresa recicladora ubicada en La Floresta, que trabaja conjuntamente con la alcaldía de Valera y recogen únicamente el material que es lucrativo y beneficioso económicamente dejando a un lado lo demás y sin importarles la salud del valerano.

Ya lo he mencionado en varias oportunidades y cualquier persona puede constatar la veracidad de mis declaraciones, en el relleno se trabaja de lunes a lunes y no hay ningún tipo de restricciones para ninguna Alcaldía; pero este señor no ha podido ni con la basura de su municipio mucho menos podrá dar respuestas en otro ámbito. Es un negoción que tiene con esta empresa recicladora y mientras ellos se llenan sus bolsillos el valerano sufre la apatía y la irresponsabilidad de este señor que no quiere ver resueltos los problemas del pueblo por encima de sus beneficios personales concluyó Chirinos.