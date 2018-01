Kate Winslet es criticada por protagonizar Wonder Wheel

Kate Winslet cumplió su sueño de filmar con Woody Allen. El director la llamó para decirle que había escrito el papel femenino central de su nueva película, Wonder Wheel, pensando en ella y le pidió que leyera el guión. “Entendí que no iba a tener otra oportunidad con Woody Allen. Era ahora o nunca”, reconoció la actriz.

The New York Times habló con Winslet y le preguntó sobre esta delicado asunto. “No conocía a Woody y no sabía nada sobre su familia. Como actriz, tienes que mantenerte a un lado y decir que no sabes nada, independientemente de si lo que se dice es cierto o no. Después de pasar por todo eso lo apartas a un costado y te limitas a trabajar con esa persona”, fue su respuesta.