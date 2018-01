Kelly Clarkson es criticada por pegarle a sus hijos

Kelly Clarkson no imaginó lo criticada que sería por una declaración que hizo en una entrevista, donde dijo que ella les daba de vez en cuando ‘azotes’ a sus hijos cuando se portaban mal.

La cantante dijo en el programa de radio ‘The Buzz in Rochester’: “Cuando yo era pequeña mi madre me pegaba un azote cuando me portaba mal, y eso hago yo con mis hijos”, para suavizar su comentario aclaró: “No me refiero a pegarles duro”.

Kelly Clarkson no imaginó las repercusiones que tendrían sus declaraciones, ya que verdaderamente ha sido calificada como una madre que ejerce violencia física en contra de sus dos pequeños hijos River Rose (3 años) y Remington Alexander (1 año), fruto de su matrimonio con Brandon Blackstock.

No se sabe si la cantante va a aclarar el asunto públicamente, o no dará importancia a esos comentarios que suscitó con una despreocupada declaración.