Kendall Jenner reconoce que sufre de TOC

En una nueva entrevista para la revista Harper’s Baazar, Kendall Jenner reveló durante plática con su amiga Cara Delevingne que sufre de TOC (Trastorno Obsesivo-Compulsivo), que son pensamientos excesivos (obsesiones), que llevan a comportamientos repetitivos (compulsiones).

“Tú me conoces y sabes cómo por el TOC me pueden superar las cosas más pequeñas. Si algo no funciona de la manera que lo planeé, me asusto”, se confiesa.

Kendall también reveló que padece de ansiedad: “Tengo mucha ansiedad. Me despierto de madrugada con ataques de pánico”, justifica. Hace unos meses la revista Star aseguró que debido a sus problemas, Kendall recibía terapias.