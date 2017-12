Khloé Kardashian: "Mi mayor sueño se hizo realidad"

¡Ya es oficial! Tres meses después de que la revista People diera a conocer en exclusiva en su sitio en línea la noticia de su embarazo, Khloé Kardashian confirmó este miércoles a través de las redes sociales lo que ya era un secreto a voces: la estrella del reality de television Keeping Up with the Kardashians (E!) se convertirá en mamá el próximo año.

“¡Mi mayor sueño se hizo realidad! ¡Vamos a tener un bebé! Había estado esperando y preguntándome, pero Dios tenía un plan desde el principio. Él sabía lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que confiar en él y ser paciente”, escribió la menor de las Kardashians junto a una bella foto en la que presume por primera vez de barriguita de embarazo.