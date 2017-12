Kuczynski se defiende ante un congreso decidido a destituirlo

AFP - El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, comparecerá este jueves ante el Congreso para defenderse de las acusaciones de que mintió sobre sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, pero las posibilidades de que pueda salvarse de ser destituido parecen mínimas.

El mandatario corre el riesgo de ser cesado por "incapacidad moral" y convertirse en el primer presidente en perder su puesto por Odebrecht, que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para lograr importantes contratos de obras públicas.

"Yo no he mentido, no soy corrupto", ha repetido Kuczynski.

Los analistas advierten que la economía peruana sufrirá un "impacto fuerte" por la incertidumbre política y la Iglesia Católica ha llamado a evitar que la crisis se profundice.

"La suerte del presidente Kuczynski está echada", dijo a la AFP el analista político Luis Benavente, quien vaticinó que el mandatario de centroderecha será destituido el mismo jueves.