Kylie Jenner entre las más ricas del mundo

Kylie Jenner acaba de hacer historia al integrarse a un selecto club de mega ricos a su tierna edad de solo 20 años. La estrella de Keeping up with the Kardashians (E!), empresaria de belleza y mamá es ahora parte de la lista de las mujeres más ricas del 2018 de la revista Forbes gracias a su impresionante fortuna de aproximadamente $900 millones que logró amasar en un tiempo récord de tres años.

Jenner, quien de por sí ya era la celebridad mejor pagada en Instagram, ocupa la portada de dicha publicación especializada en su edición de agosto donde se ha publicado el listado anual de las mujeres más acaudaladas.

En dicha lista aparece también por primera vez su media hermana Kim Kardashian West y 21 mujeres más que han hecho su fortuna prácticamente por sí mismas. La lista la encabeza Diane Hendricks, con la impresionante cifra de $5 mil millones y en ella también aparecen la cantante Beyoncé y la presentadora y productora Oprah Winfrey.