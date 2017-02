Hebert Morillo Carrizo - La emoción del softbol se vive este fin de semana en el estadio “Enrique Pineda de La Cejita” en el municipio San Rafael de Carvajal, donde se disputa la Copa “Materiales e Inversiones Yovani Terán y Don Roman Sport" en categoría “C”.

Los organizadores, prepararon un emocionante calendario a partir de mañana en la noche. En el primer encuentro a las 07:00 p.m. entre “Deportivo La Cejita” vs “El Turagual” y a segunda hora (09:00 p.m.) “Las Rurales” vs “San Bartolo”.

El domingo continúan los encuentros a mediodía entre “Sábana de Cuba” y “Nozotros”, a segunda hora (02:00 p.m.) “Miraflores” y “San Bartolo”, finalmente se verán las caras “Miraflores” y “Las Rurales”.

En el Valle del Momboy

Mendoza del Momboy también verá acción, específicamente en el estadio Ángel Salas de Mendoza, donde se lleva a cabo una jornada correspondiente al torneo, categorías "B" y "C" de la Copa “Materiales e inversiones Yovani Teran” por el aniversario número 42 de la Liga "Valle del Momboy", en homenaje a Hermes Ortega y Javier Vera.

De acuerdo al calendario, se tiene previsto para este domingo juegos de play-off – semifinal a partir de las 10:00 a.m entre: Las Malvinas Vs Dodgers (B); Rancheros vs Deportivo Mamuca (C); Deportivo La “Y” vs La Pueblita (B); Astros de Caja De Agua Vs Halcones (C).

Calendario

Viernes Estadio Enrique Pineda La Cejita

07:00 pm Deportivo La Cejita vs Turagual

09:00 pm Las Rurales vs San Bartolo

Domingo Estadio Enrique Pineda La Cejita

12:00 m Sabana de Cuba vs Nozotros

02:00 pm Miraflores vs San Bartolo

04:00 pm Miraflores vs Las Rurales

Estadio Ángel Salas de Mendoza

10:00 am Las Malvinas Vs Dodgers (B)

12:00 M Rancheros Vs Dptvo Mamuca (C)

02: 00pm Dptvo La Y Vs La Pueblita (B)

Pm Astros De Caja De Agua Vs Halcones (C)

hebert.carrizo@gmail.com