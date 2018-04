La amante de Pablo Escobar: "Se volvió monstruoso en los últimos años, después de dejarlo"

Fue en 1987, cuando creyó que yo iba a irme con Gilberto Rodríguez Orejuela (capo del rival cartel de Cali). Se le metió eso en la cabeza y empezó a mostrar su verdadera alma. Yo quería un negocio de cosméticos y Rodríguez era dueño de casi todas las empresas de ese género en Colombia, pero Pablo se volvió loco y comenzó la guerra.

Lo dejé para siempre porque me aterrorizaba lo que me dijo que iba a hacer, entre otras cosas, contratar a un etarra para enseñarle a poner bombas. La diferencia entre un asesino y un terrorista es la dinamita. Un asesino mata a una persona por equis razón, en este caso, venganza.

Pero cuando pone dinamita caen inocentes, niños, ancianos, cae todo. Se volvió paranoico, enfermo de megalomanía y no podía seguir con él. Pablo se volvió un monstruo cuando lo dejé y empezó a usar dinamita.

Yo tengo 68 años y medio y la relación con Pablo fue de cinco años. Una vida larga en una mujer con encanto para los hombres. Antes de que saliera el libro, no había apologías sobre él en los medios de comunicación. Pablo estaba enterrado. No le importaba a nadie. Al publicarse mi libro, aparece la bella y la bestia, antes sólo existía la bestia, y ahora se le relaciona con una mujer bella de clase alta, respetada y con buen nivel intelectual. Desde el cielo debe de estar feliz. “¡Ella me convirtió en leyenda!” Bien, él me escogió para ser su amante pero también su biógrafa.