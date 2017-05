La constituyente es Maduro para siempre y sin elecciones

AGENCIA - Miguel Pizarro, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática -MUD-, aseguró que en Venezuela no está planteada una guerra, el objetivo del gobierno es la represión para cansar a la mayoría que no se rinde y quiere un cambio. “Cuando nos tildan de terroristas están intentando crear una imagen o un clima internacional de guerra y en nuestro país no está planteada una guerra, en Venezuela hay un grupo que tiene el monopolio de la violencia institucional y paramilitar guiados por Maduro, Reverol y Padrino López, y existe la gran mayoría de los venezolanos que lucha desde las calles e instituciones, acompañada de la presión internacional”.

En entrevista a Carlos Croes en Televén, aseveró que la violencia y la represión tiene el objetivo frustrar a la mayoría. “Cuando recurren a la violencia lo hacen pensando en la única esperanza que tienen que es que nos cansemos”.

“El gobierno ha demostrado cuál es su verdadera voluntad y vocación, la de intentar construir una hegemonía, y ante eso los venezolanos debemos plantarnos y decir basta de violencia, de corrupción, de entender el poder como un ejercicio eterno, porque el poder es acaba y la justicia llega”.

Asegura que dentro de la Fuerza Armada Nacional –FAN- tiene que haber mucho descontento. “No pueden ser cómplices de lo que hace la Guardia Nacional -GN- y el ministro Reverol (…) La FAN tiene un rol que no es la insurrección, no es el atajo, ni el golpe de Estado (…) La FAN tiene que obligar a que se respete la constitución”.

El parlamentario opositor advirtió que la Asamblea Nacional Constituyente –ANC- es la eliminación del voto universal, directo y secreto. “La constituyente es Maduro para toda la vida y sin elecciones (…) No podemos permitir que una exigencia constitucional como es que nos den nuestro cronograma de elecciones ellos pretendan ahora destruir la constitución”.