La Constituyente no es lo que el pueblo necesita

CARACAS / AGENCIA - El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, reveló detalles de la reunión que sostuvieron la mañana de este viernes con los integrantes de la Comisión Presidencial Constituyente a quienes escucharon sus planteamientos de reformar la carta magna.

Reiteraron su posición de que la Asamblea Nacional Constituyente no es innecesaria en estos momentos del país. ‘‘La ANC no es lo que el pueblo necesita, sino comida y medicina, nosotros creemos que la Constitución no es hoy por hoy el elemento fundamental que pide el pueblo”.

“El pueblo pide otros aspectos, otras cosas, como por ejemplo conversar con el gobierno abrir una posibilidad de que Cáritas de Venezuela pueda ser un instrumento para llevar comidas y alimentos”.

También solicitaron que puedan visitar a los privados de libertad, ”porque ellos y su familia necesitan consuelo”.

La Iglesia también abogó por elecciones justas.

”Denunciamos la represión y dijimos que este no es un camino para lograr la paz, un cese a la represión, que sea respetada la protesta como un derecho, que no se criminalice ni se reprima como se está haciendo”, dijo Padrón entre otros temas abordados.

Informó que los obispos asumieron “una actitud de escucha, que era lo que la comisión pedía, que fueran escuchados, y eso se cumplió cabalmente”.