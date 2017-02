Dimas Albornoz | CNP: 21548 | Fuente: www.trujillanos-fc.com.ve - Trujillanos FC sufrió una derrota inesperada ante su afición que se volcó al estadio “José Alberto Pérez” para ver el regreso de sus guerreros que esta vez no pudieron responder con una victoria en el comienzo del Torneo Apertura.

Los noventa minutos ante del Deportivo Anzoátegui presentaron un partido difícil, rápido, con buenas propuestas para ambos conjuntos pero que al final la gente del oriente logró llevarse los tres puntos.

“Fue un partido muy difícil desde el comienzo” dijo el volante Carlos Alemán, quien agregó: “sabíamos que iba a ser así, además se nos dieron unas oportunidades de gol que no pudimos concretar, la derrota duele y más en casa pero esto apenas empieza”.

Alemán no se desespera por el revés y demandó lo mismo de los seguidores guerreros “le pedimos a la afición que tenga calma porque trabajamos para mejorar para dar un buen espectáculo y triunfos”.

El domingo el DANZ supo aprovechar las oportunidades que se les dieron en el segundo tiempo para llevarse tres puntos de Valera “a ese tipo de equipos no le podemos dar ventajas, le quedaron dos y nos las hicieron, nosotros no pudimos marcar las que tuvimos, además hubo faltas en el área de ellos que eran penales y no las pitaron, eso también influye”, dijo Alemán.

Para muchos la ausencia de los tres extranjeros debido al pase internacional pudo haber influenciado también en el marcador, “el tema de fichajes siempre ocurre al inicio a todos los equipos pero eso no afecta directamente, nos hace cambiar porque no tenemos los mismos jugadores, pero más allá de eso aquí todos estamos en el mismo nivel, en las mismas condiciones y salimos once contra once desde el pitazo inicial”, comentó el volante.

El casaca “20” de los guerreros destacó el buen accionar sobre todo en el segundo tiempo donde el equipo pudo empatar el compromiso “tuvimos un mejor segundo tiempo, cambiamos mucho la aptitud, por allí tuvimos un error para el segundo gol con el que liquidan el partido, nosotros lo dimos todo y tuvimos buenas ocasiones para hacer el empate, ahora ya pasamos la página y nos mentalizamos en Estudiantes de Mérida el fin de semana”, dijo para finalizar Carlos Alemán.