“La dignidad no tiene precio ni color político”

NOELIA OROZCO / CNP 21.574 - En rueda de prensa, el ex jefe de la desaparecida Brigada Canina Danny Ramírez denunció ser víctima junto a su familia de persecución psicológica y atentados en contra de la propiedad privada. “Nos acusan de ser precursores de las guarimbas que se han generado en el sector “El Milagro”, es de resaltar que esto se produce de manera voluntaria, por parte del pueblo, ante las adversidades a diario deben aguantar a quienes el sueldo no les alcanza, la falta de seguridad, no hay medicamentos y todo lo que ocurre en el municipio, el estado y en Venezuela” -agrego- “por ello responsabilizo a un minúsculo grupo de personas, pertenecientes a los CLAP y consejos comunales, quienes se han prestado para tales arbitrariedades”.

A los organismos de seguridad, los exhortó a tomar en cuenta la situación que se presenta, la dignidad no tiene precio, ni colores políticos, ustedes se deben al pueblo, no tengan miedo de enfrentar a esos colectivos, no pueden ellos tener más poder que ustedes, sentenció Ramírez.

Denuncias

Al mismo tiempo informó haber realizado los pasos respectivos y denunciar ante el Cicpc, Fiscalía y demás organismos correspondientes, lo que ha venido sufriendo, teme por su seguridad y la de su familia, en tal sentido, responsabilizó al gobernador del estado Trujillo Henry Rangel Silva, de lo que pueda ocurrir en su entorno.

De igual manera comentó que su papá realizó las respectivas denuncias ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y solicitó sea visitado para que confirmen dentro de su residencia, no contar con ningún tipo de armamento para propiciar guarimbas en el sector “El Milagro”.

Rechazo

Por su parte el secretario general del partido Movimiento Progresista de Venezuela (MPV), Rubén Darío Araujo, manifestó su preocupación por la violación de los Derechos Humanos de los que son víctimas todas aquellas personas que piensen de manera distinta.

En ese orden hizo referencia al caso del también dirigente del MPV en el municipio Valera Danny Ramírez y su familia, quienes –afirmó- son acosados por los llamados grupos paramilitares existentes en la localidad.

“El día viernes en la madrugada, la familia Ramírez, se les atacó dentro de su único sustento, un negocio el cual fue irrumpido de manera deliberada, ante las constantes amenazas por estos grupos de terror desde el MPV, denunciaremos estos hechos, y los efectivos de seguridad los invitamos a no dejarse manchar, y actúen en función de la ley”, acotó Araujo.