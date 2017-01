Pbro. Walkelys Araujo - Cuántas veces pedimos “Señor no permitas que…” porque en ese “que”, se concentra un gran miedo, una inseguridad, un sufrimiento, una situación que nos ahuyenta la paz, que nos llena de angustia. Los problemas de la vida, del ser humano, son tantos; algunos verdaderamente terribles y sin embargo, vemos como la Providencia se encarga de sacarnos a flote, de calmar las aguas, de proveer, de dar consuelo y de anidar esperanza en nuestros corazones.

Desde esa perspectiva el sufrimiento es una gran herramienta para vivir una experiencia de Dios. A veces es necesario caminar dentro de nuestras miserias para descubrir el verdadero sentido de su amor hacia nosotros. Ningún padre ni madre, entrega a su hijo para que lo humillen, lo escupan, lo maltraten y lo crucifiquen, sin hablar del dolor físico y emotivo que eso representa. Dios sí lo hizo, entregó a su Hijo para que le hicieran todo eso y mucho más. ¿Necesitamos una demostración de amor más clara que esa? Miremos la cruz y reflexionemos un poco sobre el misterio de su amor, que se ha revertido en nosotros en pura Misericordia.

Podemos repetir como loros, novenas, rosarios, oraciones; asistir a todas las misas, participar en todos los grupos apostólicos, hacer obras de caridad; usar escapularios, cruces, medallas, echarnos agua bendita y hasta mudarnos al templo, pero si no nos unimos mínimamente, si no tratamos de probar lo que significa el verdadero sentido del amor de Dios, no podremos entender realmente, Quién es, de Quién se trata.

Muchas veces logramos descubrirlo justamente cuando atravesamos esos “desiertos”, o bien los “trances” que muchas veces nos toca vivir: lutos, enfermedades, separaciones, pobreza, desalientos o bien las consecuencias de las muchas esclavitudes de las que somos verdugos y víctimas.

Copio algunas palabras del Papa Francisco con respecto al sufrimiento: “El cristianismo no elimina el dolor, sino que lo dota de un nuevo sentido. El Evangelio de Juan (16,20) narra que Jesús advirtió a sus discípulos: estarán tristes, pero esa tristeza cambiará en alegría. Esto es lo que hace la alegría y la esperanza juntas, en nuestra vida, cuando estamos en las tribulaciones, cuando tenemos problemas, cuando sufrimos. No es una anestesia. El dolor es el dolor, pero vivido con alegría y esperanza te abre la puerta a un fruto nuevo. Esta imagen del Señor nos debe ayudar mucho en las dificultades; dificultades muchas veces feas, que también nos hacen dudar de nuestra fe…pero con la alegría y la esperanza vamos adelante, porque después de esta tempestad llega un hombre nuevo. Una esperanza sin alegría, no es esperanza, es simplemente un sano optimismo. La alegría hace fuerte la esperanza y la esperanza florece en alegría y así vamos adelante. Pero esas virtudes cristianas, indican un salir de nosotros mismos. La persona alegre no se encierra en sí misma.”

Una verdadera experiencia en Cristo, empieza con la confianza, con la entrega; una vez alguien dijo “hay que entregarse a la voluntad de Dios como lo hace una amada con su amado, ciegamente, de corazón pleno, confiado en ese amor. Cuando dos personas se quieren y están seguras del amor que sienten la una por la otra van adelante contra todo y contra todos.

Estemos siempre seguros del amor de Dios para con nosotros y la mejor manera de demostrarle amor, es creyéndole, confiando con verdadera fe. Pidamos porque ésta nos sea donada. Acerquémonos a María, busquemos su auxilio e intercesión para que no perdamos las ganas de pedir, de orar, de ayudar al hermano; de no perder la alegría y vivir llenos de esperanza.

Hasta la próxima semana y que Dios los bendiga.

Los invitamos para el próximo sábado 28 de enero al retiro: “Unción, Sanación, Liberación y Prosperidad”. De 8 am. A 12 m. en el templo San Juan Bautista de Valera