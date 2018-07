Adamari López procura que no le afecten las duras críticas que recibe a diario en las redes sociales por su físico. La presentadora puertorriqueña es consciente de que no cumple con los estrictos cánones de belleza que impone la sociedad y el mundo de la moda, pero también tiene claro que la felicidad no depende de una talla o de una medida concreta. Por eso, con kilos de más o sin ellos, la que fuera villana de la exitosa telenovela Gata salvaje (2002) no deja de hacer lo que le gusta o de ponerse la ropa con la que se siente bella y cómoda, como los trajes de baño.

“Yo no soy flaca pero me encanta ponerme traje de baño”, se sinceró recientemente la copresentadora del matutino de Telemundo Un nuevo día (Telemundo) a través de las redes sociales. Tanto es así que Adamari no dudó de modelar por medio de Instagram Stories los diferentes diseños de traje de baño de la marca de Maripily que le hizo llegar la modelo y empresaria puertorriqueña.