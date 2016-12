Agencia - El diario cucuteño La Opinión realizó un reportaje sobre la situación de la frontera colombo- venezolana en la que reseñó la compleja situación que viven las personas de ambos países con la extensión del cierre fronterizo con Brasil y Colombia.

El presidente Nicolás Maduro anunció que la frontera venezolana estará cerrada hasta el 2 de enero de 2017.

En un comunicado, el grupo departamental de Colombia (compuesto por los senadores Manuel Guillermo Mora, Andrés Cristo, Juan Carlos García, Alejandro Carlos Chacón, Wilmer Carrillo y José Neftalí Santos; los diputados Hernando Ross y Pedro Mora, así como el alcalde de Cúcuta, César Rojas y el Gobernador William Villamizar, además de algunos concejales y representantes gremiales) le pedirá al presidente colombiano Juan Manuel Santos, en primer lugar, que se refiera a los señalamientos que desde hace varios meses llegan desde Venezuela y a los que la Casa de Nariño ha hecho oídos sordos.

“Colombia tiene que tomar medidas. Los que ingresen al país lo tienen que hacer con una reglamentación, así como nosotros lo hacemos y cumplimos cuando entramos a Venezuela”, expresó el alcalde de Cúcuta, César Rojas.

Las casas de cambio de Cúcuta y el comercio de la región, son, según Maduro, los principales responsables de un ataque a la economía de su país, que incluye el acaparamiento de bolívares y la especulación del precio del dólar paralelo. De acuerdo con sus palabras, en la capital fronteriza están represados más de $2 billones de bolívares por las mafias, señala el artículo.

Precisamente, esta fue una de las razones del país vecino para sacar de inmediato los billetes de 100 bolívares del mercado, lo cual generó una nueva crisis en su país y además, afectó a comerciantes colombianos que estaban vendiendo productos a los venezolanos.

La propuesta en este caso para ayudar a los comerciantes es que el Banco de la República de Colombia compre los bolívares que se quedaron en el mercado local producto de las transacciones legales. “De esta manera se evitarían pérdidas a los comerciantes que actuaron de buena fe recibiendo los bolívares y si son pocos nos quitaríamos el cuento de que en Cúcuta se estaban quedando los bolívares que están desestabilizando a Venezuela (…) Nos hicieron trampa, nos pidieron que les vendiéramos, lo hicimos y ahora que tenemos la plata no la reciben”, precisó el diputado Pedro Mora.

La otra solicitud del comunicado es que Santos y su equipo de trabajo fijen por fin una posición frente a la frontera y Cúcuta. En relación a la frontera, porque aunque es una decisión soberana de un Presidente cerrarla o abrirla, ya es hora de que Colombia establezca condiciones para la apertura de la misma y no estar sujetos a lo que se defina al otro lado de la línea limítrofe.

En cuanto a Cúcuta y Norte de Santander, el anhelo es que de una vez por todas el Estado implemente un ‘plan estructural’ que permita atender los problemas de fondo que tiene la región y que se evidencian en el desempleo, la informalidad, la floja balanza comercial y la desaceleración industrial.

“Necesitamos un plan de inversión real, no más planes de choque. La región requiere un plan real, con recursos, no estamos buscando reducciones del IVA ni créditos Bancóldex, porque aunque sirven no solucionan la situación”, dijo Carlos Luna, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

La frontera tiene que estar abierta, pero con inversión, puntualizó William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

El drama de los venezolanos ‘varados’ en la frontera

Desde la madrugada del viernes pasado y luego de que se amplió la medida de cierre en la frontera, centenares de personas, apostadas en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, intentaron ingresar a Venezuela a través de un corredor que habilitó de manera provisional la Guardia venezolana.

Entre las personas que aguardaban en una fila vigilada por agentes migratorios de la Policía Nacional, estaban 15 venezolanos que provenían de Ecuador y planeaban llegar a la tierra de sus parientes, luego de tres días de viajar en bus.

“Recibimos la noticia del cierre como un bombazo mientras hacíamos un transbordo en Colombia y ahora no sabemos cuándo podremos pasar”, relató Alberto López, un venezolano de 33 años que hace una década vive en Manta, una ciudad portuaria de Ecuador, a la que llegó obligado por la difícil situación política que atraviesa su país.

El desconcierto también invadió a Margarita Rondón, quien hace tres días duerme en un cambuche improvisado, mientras se normaliza el tránsito en la frontera. Lo que más le preocupa a esta caraqueña es que, durante el proceso de inspección de la Migración venezolana, le decomisen los regalos que tiene para sus dos hijas, quienes la esperan en la casa de un familiar, en Colón (Estado de Táchira).

“Nadie sabe qué hacer. Mucha gente tenía planeado pasar estas festividades al otro lado de la frontera. Si no logro cruzar, miraré cómo lo hago. Así me toque pagar para cruzar alguna trocha, pero no dejaré que Maduro amargue mi Navidad”, manifestó.