La moneda se hizo polvo

José Antonio Román G.

"La esperanza es el sueño del hombre despierto”

Aristóteles

El bolívar, unidad monetaria de curso legal, desde hace más de 100 años (Guzmán Blanco), fue una moneda de alto valor, casi igual al dólar, casi a la par; recordemos el 3,35; ha sufrido en los últimos años la devaluación más grande de alguna moneda mundial, al extremo de que actualmente, su valor es de 0,000004(más o menos uno) en relación a un dólar, que desde el punto de vista estadístico y monetario, no tiene valor alguno. No se vislumbra en el horizonte, un cambio de actitud gubernamental. Los economistas, expertos en finanzas, son de la opinión que debe cambiarse la moneda, que debe tener un respaldo en oro o en reservas, por el BCV. Pero al parecer quienes dirigen el BCV, están pensando en otra reconversión monetaria para volver a quitarle 3 ceros al bolívar como se hizo en diciembre del 2007. Así planteada va a fracasar de nuevo. Esto trae como consecuencia inmediata, incremento de la hiperinflación, el alto costo de la vida, los sueldos y salarios de miseria, el desabastecimiento que cada día es más acentuado, el precio inalcanzable de los alimentos básicos y medicamentos esenciales, con aumentos casi al doble de un día para otro. Las colas interminables para adquirir algún producto "regulado" y cuando se llega al mostrador, se recibe la noticia: se acabaron ya, tiempo de horas perdido. Madres buscando algo para los hijos hambrientos, muchas veces hurgando en la basura, buscando una miga de comida en mal estado. El salario básico no alcanza a un dólar mensual, con el cual es imposible adquirir algún producto. La población venezolana está viviendo horas de angustia, mucho desempleo, para los jóvenes no hay un futuro a la vista, de ahí la diáspora, buscando algo mejor. Se calcula en cuatro millones de venezolanos que han huido del país, afortunadamente, muchos países nos han abierto las puertas y han dado facilidades para su permanencia en el país. Las leyes migratorias son estrictas, pero sin embargo han logrado algunas modificaciones y facilitando su estatus en su país. Argentina y Perú, permiten aceptar los títulos sin necesidad de apostillarlos, esto ha facilitado a estos jóvenes conseguir un trabajo bien remunerado. Un ejemplo traigo a colación, en Bogotá una joven trabaja en una finca productora de flores y su salario es equivalente a U$S 278/mes, cuando en Venezuela apenas alcanzaba U$S 2/mes. Hay una diferencia abismal. No es algo extraordinario, pero le permite vivir, con limitaciones, sin salirse de la "estera" pero…vive (…). En Cúcuta, una carrera en taxi, es más costosa que acostarse con una chica que se vende, para poder subsistir; (dicho por un taxista colombiano). La situación de nuestros compatriotas en el extranjero no es fácil, están pasando las de Caín, además de la xenofobia propia. Vivimos algo terrible, que nunca pensamos. La angustia y el estrés, están haciendo presa de todos, lo que nos lleva a ver enfermedades propias de la situación que habíamos olvidado. En mi Especialidad, Dermatología, son frecuentes los cuadros clínicos: prurito, caída del cabello, urticaria, etc. etc... Y como dijo Aristóteles hace 400 AC: "La esperanza es el sueño del hombre despierto ", pero no perdamos la esperanza. Las esperanzas son verdes, pero…(…) No nos extendemos más por cuestión de papel y espacio. Hasta la próxima…

Romanera2000@hotmail.com