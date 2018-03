La MUD no pisará el peine de Maduro

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - La prorroga que dio el gobierno para efectuar las elecciones entre ellas las presidenciales no es más que un peine que intenta ponernos Maduro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) tanto a la Mesa de la Unidad Democrática como a la población venezolana. Ellos pretenden que nosotros caigamos en el juego de aceptar cambios cosméticos que en nada resuelve la gravísima falta a la Ley que vienen cometiendo.

La afirmación corresponde a Carlos Andrés González, secretario general de Acción Democrática del estado Trujillo y diputado a la Asamblea Nacional, quien precisó que el gobierno presionado por la comunidad internacional, por el pueblo y las acciones de la Mesa de la Unidad quien no lo ha acompañado en esas violaciones reiteradas, hizo esa propuesta “gatopardiana” para que todo quede igual y no se resuelva el meollo de cambiar a las autoridades del CNE y eliminar el proselitismo alrededor de los centros de votaciones, el día de las elecciones.

Cambio de reglas

Indicó el abanderado blanco que “si no hay cambio de reglas e imparcialidad de los rectores del CNE, la Mesa de la Unidad no va a pisar ese peine y seguiremos pidiendo elecciones limpias y libres, y cambio de la directiva del ente comicial, sobre todo no vamos a asistir a dichas elecciones”.

Aspiración de Henri Falcón

Sobre la decisión del exgobernador de Lara, Henri Falcón de abandonar la Unidad y montar tienda aparte para aspirar a la presidencia de la República, explicó que “lamentamos que Falcón se haya apartado de la Unidad y tomado esa decisión, además de que su partido Avanzada Progresista contribuya a validar esas elecciones fraudulentas. Pero por nuestra parte estamos claros que no podemos seguir ese juego”.

Refirió que ojalá Falcón rectifique y que Avanzada Progresista y sus líderes reflexionen y se retiren de las elecciones, porque hasta los mismos diputados de su bancada rechazaron esta decisión de Henri Falcón, que considera una acción fuera de los cabales. “La MUD está clara que no puede participar en un proceso que a todas luces es fraudulento”.