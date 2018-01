La Paradura del Niño Jesús

ESPECIAL / Luis Huz Ojeda - La festividad de La Paradura del Niño es una tradición de vieja data en los estados Táchira, Mérida, Trujillo y parte de Barinas donde esta celebración se desarrolla solo en familia o compartiendo con la comunidad según sea la costumbre.

La Paradura del Niño en Carvajal

Es importante señalar que en el municipio San Rafael de Carvajal y sus cuatro parroquias varias familias asumen y mantienen esta práctica católica con mucho fervor y religiosidad, al igual como sucede en otros ámbitos de la geografía nacional y regional.

Tal es el caso de la familia Molina Carrillo, quienes liderados por su matrona María Mercedes Carrillo tienen más de medio siglo de puntual cumplimiento ininterrumpido con esta acción mágica religiosa, actividad que para ellos se originó en La Cantarrana lugar donde primeramente habitaron y que desde hace más de 40 años trasportaron hasta La Matera, sitio donde en la actualidad anidan, siendo una de las familias fundadoras de esta populosa localidad de la parroquia Campo Alegre.

Tradición familiar

María Mercedes Carrillo de Molina cuenta. “En La Cantarrana desde niña siempre acompañe a Ernesta Olmos (hoy fallecida) quien después se convirtió en mi comadre en estos quehaceres, ella tuvo preocupación por enseñarme, todo lo concerniente al montaje y desmontaje del pesebre, la organización y dirección de La Paradura del Niño e igualmente La Busca del Niño, y yo tuve el interés de aprender, cuando cumplí 17 años ya Ernesta era mi comadre y me regaló este mismo nacimiento que aun hoy luce el pesebre de mi casa, de eso hacen más de 50 años, desde entonces le regalamos al niño su paradura sin falta, al principio como promesa y después ya como una tradición familiar.

De las paraduras guardo gratas remembranzas, sobre todo aquel 25 de enero de 1963 cuando apenas contaba con 16 años de edad y en la casa de Teófila Núñez celebraban La Paradura del Niño, mi papá siempre nos acompañaba a todas partes, pero ese día me mandó a la fiesta acompañada por un sobrino de nombre Juan Ramírez ese día jamás lo olvidaré, cuando la fiesta estaba en su punto más encantador y mágico, en menos que canta un gallo en un descuido del pariente me escape con Maurelio Molina, aquello fue una algarabía muy grande en La Cantarrana, la niña de los ojos de Eloy “El Chivero” Carrillo fugada con un bohemio, un cantor de rezos y rancheras… A partir de ese momento mi compañero de vida durante muchos años, tantos que después de casados como Dios manda procreamos una familia compuesta por 13 hijos, 4 hembras y 9 varones, quienes me han permitido la felicidad de conocer 40 nietos y 12 bisnietos”

La Paradura

La Paradura del Niño es una fiesta en homenaje al Niño Jesús que tradicionalmente se celebra en el interior de las casas de familia donde conservan esta tradición, particularmente en las zonas rurales donde existe la creencia que después del nacimiento del niño por ser santo, a esa fecha tiene el don divino de poder levantarse y caminar, es la apoteosis a los primeros pasos del niño.

Esta remembranza se cumple con puntualidad el día y la hora previamente determinada para su desarrollo, a tempranas horas se comienza con el arreglo del pesebre, mostrando al niño.

semilevantado sobre su moisés esperando la venida de los músicos invitados y padrinos designados con anticipo a la ceremonia, estos deben ser hermanos o pareja de matrimonio. Mientras esto va aconteciendo se procede al preparativo de las verduras y las carnes para la elaboración de un suculento sancocho, de igual manera se monta el fogón. Se hacen los dulces y las bebidas a consumir.

Limpian la casa, solar y entorno, ordenando las sillas y otros muebles para recibir a los invitados… Una vez terminadas estas tareas ya a punto de ocultarse el sol para que asome la noche con la presencia de los asistentes entre ellos los músicos, padrinos, rezanderos… Empieza La Paradura procediendo María Mercedes a entregarle a los padrinos la figura del Santo Niño luciendo tal como está instituido desde el principio, sus mejores galas, los estrenos de cada año, una vez recibido envuelto un pañuelo blanco de seda, éstos lo sostienen levantado mientras se reza el sagrado rosario y entre misterio y misterio al hijo de María y José se le piden favores por el bienestar de la familia, los presentes, la bendición de las casas, los campos, el trabajo… En seguida los presentes encienden las velas, los músicos y cantores de rezos arrancan coreando y declamando versos alusivos al homenajeado, proviniendo custodiar con su sonoridad armónica y vocalizada al niño y sus acompañantes en un pequeño paseo que se realiza en los espacios alrededor e interior de la vivienda donde se efectúa esta mágica y sublime acción católica.

Concluido el recorrido la imagen del Niño es vuelto a colocar dentro del pesebre totalmente parado, siendo común que los rezos y el canto continúen hasta el asomo del astro rey. Siendo importante indicar que en los tiempos actuales esta centenaria y maravillosa actividad ve amenazada su continuidad a través del tiempo motivado a lo dificultoso de conseguir en el mercado alimentos y otros insumos requeridos para hacer las cosas como Dios manda, sus elevados precios y la devaluación monetaria.