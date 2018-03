La reconversión es una ilusión monetaria

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El presidente Nicolás Maduro y su gobierno, quieren crear una ilusión monetaria al pueblo de a pie con esta reconversión anunciada, creen que quitándole 3 ceros más a la moneda el pueblo no se va a dar cuenta de la hiperinflación que está ahogando la economía en Venezuela. Continúan en su afán de seguir cometiendo errores que llevan al país al desastre económico.

Así lo expresó el licenciado Nelson Monreal, Coordinador de Regiones de Consecomercio Nacional y Director de Conindustria Trujillo, quien citó que esta nueva reconversión no ayudará en nada, para muestra un botón, ya en el 2008 lo hicieron y fue un rotundo fracaso.

Fracaso

Advierte Monreal que “le pueden colocar a la moneda el nombre que quieran: “Soberano”, “Patriótico”, lo que sea, hasta crear billetes bonitos, la realidad es que es la aniquilación y la muerte del bolívar (Bs). Si no se corrige la política fiscal, petrolera y económica del país, este será otro fracaso inminente”.

El producto más demandado hoy en día por los venezolanos, es el bolívar, el billete, que no se consigue por ningún lado y el pueblo tiene que hacer colas interminables en los bancos para solo obtener de 10 a 30 mil Bs, que a duras penas alcanza para 3 días de pasajes, refirió el declarante.

Consecuencias

Explicó que la cantidad de billetes resulta insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que el gobierno ha presionado a la banca a adecuar sus sistemas tecnológicos para evitar el uso de efectivo ante la crisis de billetes, causada por la incapacidad del BCV de emitir las piezas de las más altas denominaciones y en las cantidades necesarias.

¿Tiene el gobierno capacidad y recursos para emitir los nuevos billetes?

-El gobierno no tiene la capacidad ni los recursos para emitir los billetes y tendrán que prorrogar la salida de estos como paso en el 2016 con el billete de 100 Bs, o veremos la convivencia de ambas familias de monedas y billetes.

¿Cómo harán con la gasolina?

-La gasolina va hacer otro dolor de cabeza para el venezolano, la unidad mínima del nuevo cono monetario es la moneda de 0,50 bolívares. Con la eliminación de los tres ceros, la gasolina pasaría a costar Bs 0,006, la de 95 octanos, y Bs 0,001, la de 91 octanos. Para llenar un tanque de combustible con capacidad de 50 litros, con gasolina de 95 octanos, el precio sería de Bs 0,3. La persona no podría recibir ningún tipo de vuelto o cambio. Me imagino que para el gobierno esto será una excusa para el aumento de la gasolina.

Sentenció el informante que “en todo caso vemos que el gobierno no quiere rectificar en sus políticas económicas, y continúa cometiendo errores, por eso creo que lo mejor es salir democráticamente de este gobierno que no supo manejar el país”.

Política errática

En este sentido, el economista Ricardo Berríos, presidente de Fedecamaras, capítulo Trujillo, coincidió en calificar que “es una política monetaria errática que nos regresa al pasado y no resuelve el proceso inflacionario que hoy vivimos”.

“Observamos una política monetaria errática en relación al anuncio del cambio monetario por parte del Presidente de la República, quien regresa al pasado, cuando el anterior Presidente Chávez Frías, queriendo resolver el problema de la Inflación, del incremento de los precios de los productos, sin presentarse el proceso inflacionario que hoy vivimos, decidió de forma unilateral quitarle tres ceros a la moneda”.

Maquillaje

Explicó Berríos que “ahora como en esa oportunidad se trataba de un simple maquillaje, de una acción visual, porque quitarle tres ceros a la moneda no resuelve en absoluto el problema económico del país, no resuelve el proceso inflacionario. Es querer ocultar de forma irresponsable la crisis económica que se vive en el país”.

Citó Berríos que los precios y costos de elaborar los productos así como la hiperinflación jamás se van a detener por quitarle tres ceros a la moneda; por el contrario, lo que hay es una sensación inicial de cambio, pero a los subsiguientes días la población se va a percatar que hubo un maquillaje, donde no se resuelve el problema de trasfondo, y se ha dicho al respecto que la única oportunidad es generar mejoras en las expectativas económicas del país es incrementando la producción.

_No es necesario quitarle tres ceros a la moneda, adicionó-, no es necesario cambiar el cono monetario para mejorar el problema del efectivo, el gobierno debe imprimir mayor cantidad de billetes en concordancia con esa masa monetaria e incrementar el billete de 250 mil y de 500 mil; por otro lado, es una inversión perdida, porque son miles y millones de dólares que se tiene que invertir para imprimir los nuevos billetes, sin que éstos tengan un resultado lógico desde el punto de vista económico. En conclusión no vamos a resolver la dificultad económica a partir de la eliminación de tres ceros.

¿Dara tiempo en tan corto plazo cambiar el signo monetario y que se impriman los nuevos billetes?

-No creo que de tiempo; hay que recordar como el Presidente Chávez, que era más audaz en materia económica, dio dos años para que se diera el cambio y combinó las dos monedas. No creo que en dos meses se pueda sustituir el total de las monedas. Por otro lado, suponemos que Venezuela no ha tenido la cantidad suficiente de dinero en circulación, no hemos logrado emitir la cantidad suficiente de billetes para los billetes y eso agravará la crisis.