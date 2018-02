La ruleta de la comida

La crisis económica y social que atraviesa el país afecta el estómago de los venezolanos. En 80% de los hogares no se come de forma adecuada y más de la mitad de los padres prescinde de comidas para alimentar a sus hijos. Según Marianella Herrera, médico especialista en Nutrición, “Más de 60% de los representantes de los hogares están dejando de comer o están acostándose con hambre para rendir los alimentos porque no había suficiente dinero para la compra”. “Es que dejé de comer yo para que mis hijos coman, o tengo que ir turnando, hoy come el mayor, mañana el niño del medio y el chiquito pasado mañana”, comentó una de las entrevistadas.