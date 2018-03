La salud colapsada

José Antonio Román G.

"Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes".

Khalil Gibrán

Nuevamente escribimos sobre un tema que hemos estado tratando desde hace tiempo. "La Salud en nuestro país", el cual tiempos pretéritos, ocupábamos los primeros lugares, en cuanto a la Medicina Preventiva, hoy día, ocupamos los últimos lugares. En Medicina Curativa, con una Tecnología de primera línea. Los hospitales, como la Flor del Berro. Existió una estructura sanitaria de primer orden. El otrora Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, dirigido por médicos Especialistas en Salud Pública, Epidemiólogos de Post Grado, en nuestras Universidades Públicas, con una Escuela de Salud Pública (UCV), de las mejores en Latinoamérica, hoy día, todo esto se vino al suelo. No existe la Meritocracia; los cargos Técnicos, están siendo ocupados por neófitos en la materia, algunos dirigidos por médicos integrales, (que ni integrales son), no están preparados académicamente, para ejercer (mal ejercer) la Medicina y dirigen Centros de Salud, desde el más grande, hasta el más ínfimo. Recientemente el Personal médico, administrativo, enfermeros(as), obreros, jubilados del sector salud se unieron nuevamente en protesta para hacer respetar sus derechos laborales. Los sueldos y salarios son los más bajos, no alcanzan para adquirir lo básico. Los hospitales sin insumos. En el Hospital Central Universitario "Dr. Pedro Emilio Carrillo" tienen más de un mes que no suministran comida a los pacientes y tengo entendido, que a los familiares les impiden llevarles el alimento necesario. La Mortalidad Infantil y Materna, en cifras alarmantes, nunca antes vistas. La diáspora de Profesionales Médicos, Enfermeros(as) buscando otros sitios fuera del país, con un mejor futuro. El profesional venezolano, es bien aceptado, por su excelente formación académica, además muy bien pagados, que les permite vivir tranquilos. Aquí un profesional de la Medicina, con un mínimos de 18 años de estudio, más los post grados, apenas anda por los 4 ó 5 dólares mensuales, algo írrito, igual que el resto de profesiones afines, no se toma en cuenta la preparación que puedan tener. No se respeta la antigüedad, la preparación, etc. etc. A toda esto se agrega el "aumento del salario" sin tomar en cuenta otros factores importantes, como son los cambios necesarios en la economía del país, como son el tipo de cambio, la producción que está casi nula, al agricultor y productor, se le hace muy difícil adquirir sus insumos necesarios, para producir en grande, a esto se le suma la inseguridad, el "bajarse de la mula" en cada una de las alcabalas que se consiguen el trayecto, tienen que llevar una buena cantidad de dinero para poder continuar su camino. Empecé a escribir de una cosa y termino con otra, pero es que se nos hace difícil mantenernos en un solo tema, cuando hay demasiados problemas que tratar. Uds. sabrán disculparme y algunos estarán de acuerdo. Es lógico, no todos podemos pensar igual. Muchas cosas quedan por tratar, pero las limitaciones de papel (el diario El Tiempo y Los Andes tienen muchos problemas), no les suministran la cantidad necesaria, para cumplir con sus necesidades diarias. Continuaremos con el tema.

Romanera2000@hotmail.com