Félix Maldonado | CNP: 21.840 - El galeno trujillano, Manuel Aguilar Parilli, le habla al pueblo trujillano y denuncia la falta de gobierno ante el sensible tema de la salud, que diezma la vida del venezolano, al no contar con centros de salud dotados y operativos en un 100% y la escasez de medicamentos que alcanza al menos un 80% según lo ha anunciado la industria farmacéutica venezolana.

¿Qué hacer en estos momentos de crisis?

La Mesa de la Unidad Democrática en las propuestas y exigencias al gobierno, ha sido en primera instancia, abrir un canal humanitario, para dotar de medicamentos e insumos a la red hospitalaria nacional y que el sector privado (clínicas) puedan adquirir insumos y medicamentos para diversas enfermedades.

¿Qué patologías requieren mayor atención?

Todas son necesarias atenderlas, en materia de atención no puede existir jerarquización para atender a quien necesita medicamentos. Es fundamental que los organismos internacionales doten de medicamentos al país. La gente se muere de mengua en los hospitales, por la incompetencia de un gobierno que fracasó en todas las áreas.

¿El gobierno esgrime que no tiene las divisas suficientes?

La corrupción y la complicidad de quienes administran las divisas del país, es decir el Gobierno, no hay otro, son los culpables de esta situación, lo demás son excusas de un gobierno mentiroso y que se burla de las necesidades del pueblo, la salud en Venezuela está en terapia intensiva.

La salud en Trujillo

“Es vergonzoso, para una sociedad mostrar un sistema de salud como el que hoy tiene Venezuela, un país rico y su pueblo empobrecido cada día más, por la terquedad de un gobierno, que debe salir del poder, de manera pacífica y electoral, porque así lo pide el 80% de la población.

Los hospitales de Trujillo están con problemas de contaminación, lo que ha generado, muerte de neonatos, adultos y jóvenes, esto no es un secreto, así lo sabe el pueblo, quienes acuden a los hospitales de Trujillo, Valera, Sabana de Mendoza, Betijoque, Carache. Igualmente la red de atención primaria, ambulatorios, se encuentran en la misma calamidad, destacó Manuel Aguilar Parilli.

¿La gente necesita soluciones, qué hace la oposición a parte de realizar estas denuncias?

Desde la Asamblea Nacional los diputados, han ejercido una importante gestión para generar ayuda internacional, la cual ha sido bloqueada por el gobierno, que no quiere reconocer su fracaso. Por ello, es que no permiten que entren medicinas al país y esto no se puede tolerar, es criminal

Comprometido

Finalmente el médico y líder opositor de Primero Justicia en el Estado, expresó: “vengo trabajando desde hace 20 años, para ayudar a la gente, es mi vocación inquebrantable, por ello estoy en esta arena política en el estado Trujillo, desde hace tres años.

Estructuré junto con un grupo de amigos trujillanos la Fundación Comprometidos con Trujillo. Que no es otra cosa que llevar soluciones en materia de prevención de enfermedades de cerca con la comunidad. Se han realizado 27 jornadas sociales, atendiendo a 3.000 personas aproximadamente y continuamos recorriendo el estado Trujillo, planificando junto a la sociedad estas ayudas reales.

