La seguridad alimentaria en Cuicas

Pascual Villegas

A Hercilio Vitorá, agricultor palmireño

Desde su refundación, en 1844, hasta 1960, aproximadamente, en este pueblo de Cuicas siempre existió la seguridad alimentaria (aunque los cuiqueños de aquella época no manejaran el concepto que hoy se tiene. A saber: Se habla de seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa.” -Cumbre Mundial de la Alimentación, 1966-).

Los cuiqueños de ese entonces tenían garantizada la seguridad alimentaria a través de lo que, según los estudiosos del tema, hoy llaman: agricultura sostenible. Los campesinos (hoy, productores del campo -porque campesino, a muchos les suena peyorativo-) del entonces municipio Cuicas, del estado Trujillo, sembraban de todo en sus haciendas y en sus conucos (sin usar abonos químicos, herbicidas e insecticidas). Por intuición, a nuestro ver, ya sospechaban que la agricultura sostenible es aquella que contribuye: a mejorar la calidad del ambiente, a usar racionalmente los recursos básicos de los cuales depende la agricultura, a satisfacer las necesidades básicas de alimentos para los humanos y a mejorar la calidad de vida del productor (campesino, en este caso) y, por ende, de la sociedad entera.

Así las cosas. El modelo alimentario de los cuiqueños de aquellos tiempos, conformado por cereales (maíz) y raíces (yuca, ñame, batata y ocumo) mayoritariamente, nunca se vio quebrantado; pues, los campesinos producían lo suficiente para autoabastecerse y para vender los excedentes (los sobrantes) en los abastos (entre otros, “El Centinela”, de don Cleofe López) y en las casas del pueblo (entre otras, la de don Ramón Martos). De los tantos productores del campo que veíamos llegar, a este pueblo de Cuicas, arriando sus burros con cargas (de maíz, de caraotas, de café, de aguacates, de raíces, de cambures y de piñas), en la década de los años sesenta, recordamos, sólo para citar a tres de ellos: al señor Bernardino Vitorá (de Palmira), al señor Juan Antonio Terán (de El Potrero Adentro) y al señor Santana Marín (de San Pedro).

Por otra parte. Las mujeres se encargaban de la producción de huevos y de la producción de lo que llaman “aliños verdes”. No faltaban, en las casas, unas cuantas gallinas y un gallo (por lo menos) para satisfacer las necesidades de carne y huevos; asimismo, en esas casas, no faltaban los “montes” (cilantro, cebolla junca, lechuga, tomates, ají dulce, hierba buena, eneldo, orégano y otras especies para el condimento) sembrados en la huerta. Además, alrededor de las casas, no faltaba una mata de limón, una mata de totumo, una mata de “pan de año” y una o varias matas de caña.

Lo esbozado en el párrafo precedente, nos trae a la memoria la casa de la abuela, Eleida Márquez (en Los Chaos). En la casa de la abuela había todo (o casi todo) lo necesario para la dieta de la familia entera; apenas se compraba, en el pueblo, aquellos productos manufacturados (herramientas, utensilios de cocina, medicina, ropa y calzados) y la sal común. En otras palabras, lo dicho, de la casa de la abuela, es una muestra de lo que fue la autosuficiencia alimentaria de los agricultores cuiqueños que vivieron en aquel tiempo.

Ya los cuiqueños de las postrimerías del siglo pasado y de comienzos del presente, salvo muy contadas excepciones, no consumimos productos cultivados y criados, naturalmente, en los caseríos que conforman la geografía de la parroquia. Hoy, la mayoría de los productos agrícolas nos llegan de los mercados foráneos. Y, algo insólito (desacostumbrado), hemos visto campesinos (dueños de tierras fértiles y con agua, aptas para el cultivo y la cría) comprando huevos “de granja” y “aliños verdes”, en el único abasto que queda, en este pueblo de Cuicas.

Hasta aquí esta crónica (escrita, hoy lunes (18/12/2017) con el fin de animar a quienes tienen parcelas (para la agricultura y la cría) o pequeños solares, para que comprendan que la agricultura sostenible es la única opción válida que nos garantiza una mejor calidad de vida y nos garantiza la seguridad alimentaria: otro de los más importantes derechos universales del hombre.pv