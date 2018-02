La tragedia aérea en el páramo Cendé

hebert.carrizo@gmail.com En la edición del 11 de marzo de 1961, El Tiempo fue portavoz de una tragedia, pues un avión se había estrellado en el municipio Carache, donde murieron todos los tripulantes de la nave.

“Perecieron todos los Ocupantes del DC-3 de LAV”, ese fue el titular que destacó la portada del tiempo, no había imágenes del siniestro, pues en ese entonces el recurso fotográfico era limitado, debido a que los equipos eran poco comunes y de gran tamaño, lo que dificultaba movilizarlos a sitios remotos, como donde ocurrió el accidente.

Reseña

La trágica noticia expresó: “Una tragedia de grandes proporciones constituyó el abatimiento de un Douglas DC 3 de la Línea Aeropostal Venezolana ocurrido la tarde del jueves (09 de marzo de 1961)”.

También señaló: “El aparato fabricado en 1948 con las siglas YV-C-AZQ, se estrelló contra la parte más alta de la sierra denominada El Turmal que se eleva a más de 3 mil metros paralelamente al páramo de Cendé, en jurisdicción del distrito Carache de este estado”.

El redactor de la nota detalló que la aeronave había salido desde el aeropuerto de San Antonio del Táchira con destino a Maiquetía y la única señal radial que tuvo la torre de control fue tres minutos después de su despegue, lo que comenzó a preocupar a los encargados de monitorear el vuelo, pues no hubo reporte ni siquiera al pasar por la población costeña de Bobures. Ante el hecho, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda por la ruta que cubría ese avión.

Agregó que el operativo se extendió a Bobures, El Cenizo, Valera, Carora, El Tocuyo y Barquisimeto, pero al pasar las 06:00 p.m. las labores fueron suspendidas por la oscuridad. Esa noche, le avisaron al entonces gobernador del estado, Dr. Luis Lacorte que el avión se había estrellado en la Cima de “El Turmal”. A primeras horas de la madrugada el mandatario regional fue a la zona con una comisión, entre ellos varios periodistas, uno de ellos, describió para este medio la situación y redactó: “Allá en la cúspide misma, de la imponente serranía, en la estrecha meseta levemente inclinada, un grupo de ceñudos hombres, contemplaban la desoladora escena; sobre un rectángulo de 200 metros de largo por 100 de ancho hallábase esparcidos los retorcidos y ahumados restos del DC-3 y los cadáveres de sus ocupantes, horriblemente mutilados, carbonizados e irreconocibles”.

En el texto se reflejó una hipótesis que señaló: “el aparato posiblemente volando en dirección oeste-este chocó contra la arista misma de la meseta y por efectos de la ley de inercia tanto algunas de sus partes como sus ocupantes fueron disparados hacia adelante ganando la superficie más o menos plana del terreno”.

Una parte de ese contenido especificó: “Uno de los pasajeros, no obstante, fue lanzado con tal violencia que fue a parar a la falda opuesta de la sierra, 200 metros más allá del rectángulo calcinado por la propagación del fuego que se produjo después del ensordecedor impacto. Lo demás es para no narrarlo; aquí y allá escombros de documentos, de fotografías; los zapaticos y las medias infantiles que no llegaron a su destino; un pie humano, una mano, una víscera. Y una dolorosa ironía”.

¿Superstición?

Por último reveló la cantidad de muertos. En Total fueron 13 y para hacer alusión a ese número, el periodista en medio de la superstición reseñó: “¿Qué diremos del número de personas que viajaban en el Douglas DC-3 de LAV?, ¿Qué eran 12 más 1?, ¿Que eran 14 menos 1? ¡Qué Caray! La cábala si es que ustedes creen en estas cosas, ya se ha cumplido una vez más. Y no hay para que estar camuflajeando el temible numerito. Por eso, llanamente informamos que fueron 13 las personas que el jueves volaron juntas hacia el encuentro con la muerte”.

En esa portada, también se estampó un titular relacionado con el ámbito económico del momento en el que se alertaba a la ciudadanía a no pagar más de la cuenta, “El pueblo no debe pagar más de una locha por hojillas o fósforos”.