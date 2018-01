La Valera de antier

Alfredo Matheus

*MUJER COMECANDELA… Se hizo famosa porque ponía en su lugar al guapetón del barrio que se pasara de maraca. Benita Hernández, se agarraba “a piña” con cualquier hombre, a más de uno mandó al suelo, tenía una pegada fulminante. Sus buenas dosis de “tatequieto” se conocieron en toda la ciudad… Donde peleaba Benita, se formaba “el alboroto”, la gente ansiosa observaba aquellas peleas que hicieron historia. No era común en esa Valera tranquila, tener noticias de una dama que les pegara a los hombres como lo hacía Benita Hernández, siempre defendiendo su honor de mujer…

*VALERA SE PARALIZÓ… La noche que inauguraron el cine Delicias (calle 14 con Av. 16) Fue un verdadero acontecimiento. Conocidos artistas de Radio Caracas Televisión se hicieron presentes. Llegaban al lugar en lujosos carros negros como grandes estrellas del cine. Los parroquianos se aglomeraban para solicitar un autógrafo o darle un apretón de manos a su artista preferido… Meses después, cuando proyectaban películas de mucha censura, allí no cabía un alma, el lleno era total, especialmente de adolescentes, le daban un bolívar más al portero, el popular “maracucho” y este los dejaba pasar como “Pedro por su casa”…

*EL GRAN BODEGUERO… de la comarca, fue Toño Lobo, primero en la calle 14 con Av. 10, luego, en la barriada de La Ciénaga. Encopetados profesionales de la Valera de hoy, pasaban por la bodega de Toño, antes de ir a clases en el liceo Rafael Rangel, se tomaban un vaso de guarapo de panela y una buena cuca, ese era el almuerzo porque en casa no había para más…

Fue uno de los primeros prestamistas que conoció la ciudad, las amas de casa le llegaban con el mismo real de velas: ay, señor Toño, empéñeme esta plancha hasta mañana, no tengo comida que darle a los muchachos. Toño, con su buen corazón le sacaba las patas del barro a la gente pobre. Su negocio en La Ciénaga siempre estaba full, su sentido del humor era único, la gente gozaba escuchando sus ocurrencias e ingenio…

*PIROPOS VALERANOS… en todas las épocas han estado presentes, los galanes para lograr una sonrisa de cualquier dama, le dicen en voz alta: “Quisiera ser caramelo, para pegarme en tus labios”… Mami, ¿todo eso es tuyo? “Flacaaa… regálame un hueso para este perro”… “Que tremendo bombón y yo diabético”…

Nos ufanamos de ser la ciudad que tiene más policías… más policías acostados… Un conocido cura valerano al darse cuenta que la feligresía “no se bajaba de la mula”, no dejaba sus buenos bolivarianos como limosna, les dijo en pleno sermón dominical: “hijos míos, les informo que a partir de mañana comenzaremos a recibir cesta ticket”…

*BUSETEROS JODEDORES… como en Valera, no los hay en otra parte… En sus vehículos de transporte público podemos leer distintas leyendas que dan risa: “En esta buseta las suegras van de pie”, “Goooorda, tírate un pedo que yo pagó los destrozos”, “Epa, señora, le cambio a su hija por mi papá”, ”El sida no es nuevo, viene de atrás”.

*HOMENAJE A PROSTITUTA… Basilisa, dicen que era oriunda de Colombia, los que la conocieron hablan de su cuerpo sensual y escultural, toda una reina de belleza. En su larga cabellera sobresalía una llamativa peineta. Residía al final de la calle 8, en las cercanías del hospital central. Allí vendía amores pasajeros a amantes de lujuria desbocada… Los hombres hacían cola para disfrutar unos minutos de placer carnal. Fue tanta su fama de “mujer quitamaridos” que, los parroquianos bautizaron el sector como “La Peineta”. Ha sido la única prostituta que ha recibido tan grande reconocimiento…

*EL VALERANO MAS FELIZ… Lo apodan “El Rayo”. Su nombre es Juan Ramón Azuaje, a las 7:00 am inicia su faena; limpiar solares o hacer mandados a los vecinos de la urbanización La Beatriz. Los choferes de las busetas se pelan por montarlo “gratiñán”, los cajeros y secretarias en los bancos cambian la cara de estrés cuando lo ven llegar, en ese momento “El Rayo” arranca con su repertorio musical: “sonaron cuatro balazos”. “15 años tenía Martina”. ”Yo vendo unos ojos negros”. “A las tres mataron a Lola”. Aplausos van y plausos vienen.

Es “el hombre alegría” en la comarca valerana. A pesar que estas navidades de 2017, la “masa no estuvo pa’ hallacas”, “El Rayo” no cambia su cara de alegría... Es querido y apreciado por todos, jamás deja de cantar sus rancheras preferidas. A las secretarias de las entidades bancarias, les dice: “tome su chupeta para que endulce la vida y me trate bien a la gente del pueblo”… Con la presencia de “El Rayo” las colas se hacen más amenas. Se dice que es el venezolano más feliz, ¿será porque no tiene suegra? responden algunos mamadores de gallo…