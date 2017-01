GILCELY LINARES / CNP: 15221 - Bajo el Decreto 001, de fecha 12 de enero del 2017 y con el nombre “Valera No Se Detiene”, la Municipalidad garantiza la continuidad en la prestación de servicios públicos, la atención popular, así como darle consecución a los trámites para cumplir con las remuneraciones laborales de ley.

La medida ya se encuentra vigente, de conformidad con la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, por lo que las direcciones, departamento, coordinaciones y oficinas, dependientes del ejecutivo valerano, funcionarán en espacios alquilados y/o en calidad de préstamo.

Vivienda, obras civiles, contrataciones, ingeniería, planeamiento urbano, catastro, tierras y servicios públicos estará en el Centro Comercial “Arce”; deporte, fundación del niño, desarrollo endógeno, atención a personas con discapacidad, participación ciudadana, cultura, programas sociales, familia, protocolo, gobierno electrónico, relaciones interinstitucionales, ambiente, juventud, entre otros, en el parque Los Ilustres.

Aspectos jurídicos en conjunto con la sindicatura, en el Centro Comercial “Las Acacias”; brigada de seguridad, motorizados y economía informal, en el Terminal. Mientras que el Mercado, Consejo Municipal de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, además el Terminal, Taller Central, Aseo Urbano, Protección Civil y los registros parroquiales, en sus sitios habituales. En el caso de labores administrativas no fue anunciado el lugar, con la finalidad de evitar persecuciones; y se usarán nuevos sellos.

También quedó activado un plan especial de atención al ciudadano, rumbo a informar los pormenores de la decisión junto al acompañamiento de luchas reivindicativas. El articulado, a su vez, contempla la ejecución de un plan de contingencia, para efectuar todas las actividades de servicio público prestadas por el organismo.

Firmeza

Karkom insistió que “Valera No Se Detiene”, no se doblega ni le teme a los violentos. “Representamos un gobierno electo democráticamente por el pueblo y al pueblo nos debemos. La colocación de cadenas, por un grupo de trabajadores, ex empleados y terceros, en la entrada del Palacio Municipal es ilegal, arbitraria, pero estamos claros en nuestros compromisos y que nada ni nadie detendrá las ganas de luchar por Valera”, expresó.

Durante contacto con la prensa, agregó que no le teme a las arremetidas ni a las intenciones malsanas de grupitos. Reiteró que pese a las exigencias, aún los recursos económicos para pagar compromisos del 2016 y los primeros del 2017 siguen sin aparecer.

Emplazamiento

El burgomaestre, exhortó, mediante el precepto, al gobernador Henry Rangel Silva, a la Fiscalía Superior, sector privado, gremios y sociedad civil a colaborar con la resolución del conflicto. A las autoridades competentes las invitó a garantizar la paz, tranquilidad y orden en la jurisdicción.