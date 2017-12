Las hojas están amargas

José Antonio Román G.

"Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas", Frank A Clark.

Época decembrina, tiempo de unión familiar, de reencuentros, de paz y tranquilidad. Pero todo nos indica lo contrario. Vivimos momentos de intranquilidad, de zozobra, de desestabilización emocional, los pocos recursos no cubren la cuota diaria, desabastecimiento de productos básicos, variación hacia arriba de los precios a diario, precios inaccesibles e inalcanzables, comprando lo poco que se consigue, falta de efectivo, algo realmente grave, sorpresas desagradables. La población desesperada, tratando de enderezar la nave, pero por más de remar, el rumbo no se encuentra. Las hojas de las hallacas están amargas, muchos no podrán disfrutar de este plato navideño, por lo costoso de sus aderezos típicos y para completar el círculo, falta el gas doméstico. Tiempos pretéritos, por este mes que lo esperábamos con alegría y optimismo, lo pasábamos muy bien, todo a la mano, cuando estudiantes, las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, eran espectaculares, esperando el regalo de los Reyes Magos, pues el niño Jesús, no podía traer nada por ser pobre y sin recursos. Tiempo de estreno. Las misas de aguinaldo, con una buena y agradable compañía, en fin algo diferente y saludable. En la madrugada al oír el repicar de las campanas, rápido salíamos a la calle, seguros de que nada malo sucedería. Todo ha cambiado, no para mejorar, al contrario. Hoy día, todo es diferente, se ha perdido el sabor navideño, de todo eso solo queda el clima frío propio de la temporada, algo que nadie ni nada, nos lo pueden quitar. Los pronósticos para el 2018, no son halagüeños. La inflación o la hiperinflación nos consumen. Los economistas, que manejan el tema no son en nada optimistas, hablan de cuatro dígitos y altos. El salario mínimo apenas alcanza para tres productos y con buena suerte (…); los sueldos son pírricos, si acaso son tres dólares al mes, incluyendo la cesta ticket, para los activos, no para los jubilados que tanto la necesitan. Todos pensamos que vendrán tiempos mejores; pero cuando? To be or no to be; ser o no ser (WS) Nos están haciendo o tratando de hacer, que olvidemos las tradiciones; pero NO, Un pueblo sin tradiciones pierde lo más preciado. Recordar es vivir. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo de los recuerdos gratos que la vida nos ha reparado. Guardamos recuerdos de la infancia, la adolescencia, la juventud, en fin, todo lo vivido, hasta ahora. Tenemos la esperanza, (que es lo último que se pierde), de volver en parte a esos momentos, que la vida nos ha reparado. Es triste, pero no hay ambiente navideño, solo vemos largas e interminables colas, para obtener los pocos alimentos que se consigan y ahora la gasolina, en un país con las más grandes "reservas" de petróleo (…), por lo tanto concluimos que tendremos una Navidades amargas.

Romanera2000@hotmail.com