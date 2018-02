Las Palmas y el Club Redentivo dominaronfestival de ajedrez

Dimas Albornoz CNP 21.548 La Escuela de Ajedrez Las Palmas del municipio Pampanito y la Fundación Ajedrez Redentivo del municipio Escuque dominaron casi todas las categorías del Festival Estadal de Ajedrez de la Juventud que se realizó este sábado en la Casa del Ajedrez “Aleidy Martínez” .

En el torneo 87 jugadores de las categorías comprendidas entre la Sub 8 y Sub 18 procedentes de los municipios Carvajal, Trujillo, Escuque, Rafael Rangel, Sucre, Pampán, Valera y Pampanito.

Ganadores

En la categoría Sub 8 los ganadores fueron CleorimarCanelón del municipio Escuque en femenino y Alan Abreu de Sucre en masculino; En sub 10 femenino se impuso Estefany Rivas de Escuque en femenino y en masculino Gabriel Barrios de Pampanito.

En Sub 12 dominaron Jacksilany Guadalajara de Pampanito, en femenino y Reiferson Toro en masculino; en sub 14 Evelyn Naranjo de Escuque se impuso en femenino mientras que Samuel Villegas de Valera gano en masculino; en sub 16 femenino el primer lugar fue para Emily Naranjo de Escuque y en masculino Jason Barrios de Pampanito y en sub 18 femenino se impuso OlidaMoreno de Valera y en masculino Samuel Bastidas de Pampanito.

“Este primer evento de las categorías menores, fue un total éxito ya que no esperábamos esta cantidad de participantes, lo que nos motiva a seguir trabajando en la masificación del deporte ciencia en nuestro estado”, informo JoséGuadalajara, presidente de la Asociación Trujillana de Ajedrez.