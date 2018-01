Leones quiere el título

Gabriel Montenegro | Fuente: LVBP - Leones del Caracas, de ser un equipo casi eliminado, ahora está pensando seriamente en llevarse el título de la Liga de Béisbol Profesional Venezolano, y una de sus piezas fundamentales para el “nuevo renacer” de los bateadores más importantes de los melenudos en los últimos años ha sido Henry “El Pollito” Rodríguez. Sin embargo, la temporada 2017-2018 de la LVBP no ha sido lo que el infield leonino esperaba. El paleador no la tuvo todas consigo durante la ronda regular al dejar números ofensivos por debajo de su promedio, pero en los últimos encuentros ha venido de menos a más y ha podido responder con el madero con batazos importantes.

SUBIENDO EL PROMEDIO

“Todo se debe a la concentración que he tenido”, comentó Rodríguez, quien dejó un promedio de .267 con dos cuadrangulares y 21 carreras remolcadas en la regular. “No ha sido una temporada fácil para mí, pero estoy contento porque he podido hacer los ajustes en los últimos juegos”.

“El Pollito” ha dado de hit en ocho de sus últimos diez encuentros, incluido el del martes ante los Tigres de Aragua en el primero de la serie de playoff.

““Estoy al 100% de mis condiciones en este momento”, aseguró el pelotero. “Me siento en el mejor momento de la temporada y gracias a Dios me siento así en los playoffs. Sé que voy a dar mi granito de arena para conseguir los triunfos en esta postemporada. Estoy preparado para competir y es importante”.

GLEYBER TORRES DE VISITA

El prospecto número uno de los Yanquis de Nueva York, Gleyber Torres, estuvo de visita en el estadio Universitario y compartió con sus compañeros melenudos. “Tenía muchas ganas de debutar este año en las Grandes Ligas y jugar con los Leones aquí en Venezuela, pero lamentablemente la lesión no me dejó”, comentó el campocorto. “Fue algo muy frustrante para mí. Ahora tengo que pasar la página y volver con todo este año. Ya he estado practicando tanto lanzando como bateando para llegar lo mejor preparado posible al spring training”.