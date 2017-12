Libertad i anarquía

HILARIO RIVAS MARÍN - La Libertad es inherente al ser humano, por lo tanto ha de vivir i morir en libertad, la cual es la facultad para hacer o no hacer lo que a bien considere prudente i justo, nunca para dañar la naturaleza, animales o personas; si así lo hiciéremos nos dañamos así mismo. El hombre imagen i semejanza de su creador, es fuente del ágape o amor divino. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones, es contranatural, por lo tanto el violador es víctima de su propia acción. En tal sentido la libertad es del Derecho Divino i Natural, no regalía de doctrina o ideología alguna, cuando asumamos la verdad antes dicha, entonces seremos libres a ataduras extrañas a nuestra originaria esencia, somos idénticos i fraternos. Las denominaciones de cualquier índole nos separan del prójimo, controlan nuestro pensar i actuar. Nos esclavizan, por lo tanto son los negreros conquistadores i colonialistas del ayer, nos imponen leyes castrantes a la esencia del ser humano, bajo las cortinas falsarias del espejismo engañador de la libertad condicional. El enfoque anterior es anarquista, entendida ésta en su exacto valor, contenido i alcance, por lo tanto no es válido el común decir al respecto, por ello aclaramos, el anarquismo es un sistema doctrinal que pretende liberar al hombre de las ataduras de las ideologías fisionadas por el hombre, cuyo resultado es el Estado como amo i señor de nuestro ser, existir i pensar. El anarquismo pretende construir sobre esas cenizas una sociedad realmente libre, fraterna e igualitaria o bien totalmente desnuda de pertenencias extrañas a su esencia humana, guiada por ideas, que surgen de su vivir consciente. El hombre ha de asumir su libertad como derecho Divino i Natural e irrenunciable ante cualquier denominación, pero siempre bajo la sumisión a Dios. El cambio de capitalismo o burgués a comunista o socialista es una farsa, en ambos modelos las ideologías son caretas usadas para someter a los pueblos ingenuos. En los referidos sistemas surge la relación hombre poder que esclaviza en nombre de la libertad, el colectivo domesticado, el se acostumbran a obedecer i los hombres poder a mandar. La diferencia entre un sistema u otro es quien va asumir el dominio sobre los crédulos humanos. El anarquismo en su verdadero sentido, es la propuesta libertaria para el colectivo oprimido a sabiendas que el peor enemigo de la libertad, es el propio esclavo. El anarquista del siglo XX en Venezuela fue Domingo Alberto Rangel, no le comprendimos, sembró en tierra árida i cautiva la semilla del anarquismo real.