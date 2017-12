Líderes en jaque por escándalo Odebrecht

AFP - El escándalo provocado por la constructora brasileña Odebrecht ha puesto en jaque a varios líderes latinoamericanos, pero el peruano Pedro Pablo Kuczynski puede convertise en el primer presidente que cae.

El mandatario comparece este jueves ante el Congreso para defenderse de las acusaciones que apuntan a que empresas vinculadas a él recibieron casi cinco millones de dólares por asesorar a la compañía brasileña.

"Yo no he mentido, no soy corrupto", ha repetido Kuczynski.

Su suerte parece estar escrita: 93 de los 130 diputados del Parlamento peruano pidieron abrir el proceso de destitución y se necesitan 87 votos para echarle.

Su posible destitución metería a Perú en un período incierto, con la sombra de convocar elecciones e impactando de lleno en su crecimiento económico.