Dimas Albornoz | CNP: 215448 - La Liga Comunitaria de Softbol San Rafael cumplió a cabalidad con cada una de los proyectos establecidos para el recién finalizado año, los cuales con altas y bajas se llevaron a cabo de acuerdo a la planificación elaborada, informó Pablo Javier Montilla, presidente de esa organización deportiva.

La liga con sede en la urbanización San Rafael, parroquia Mercedes Díaz no cesó en su actividad mediante la realización de cuatro torneos en las categorías “C”, “B” y Juvenil Comunitario teniendo siempre como premisa la masificación de ésta y otras disciplinas deportivas en su ámbito de acción.

“En el 2017 seguiremos con el trabajo de masificar el softbol comunitario en un año que ha sido muy difícil debido a la crisis económica que afecta al país y cumplimos con lo prometido entregando a los ganadores individuales y por equipos jugosos premios en metálico y trofeos”, manifestó el popular “Dimensión” Montilla.

Agregó Montilla que todo esto se hizo mediante un riguroso trabajo de autogestión en la que también participaron Rafael Araujo, secretario general, José Godoy, vicepresidente y los árbitros José Morillo, Benito Rojas y Henry Paredes.

Liga de campeones

La liga de Softbol Comunitaria San Rafael se ha convertido en un semillero de campeones para el softbol clase B y C algo que queda evidenciado en los trofeos conquistados por equipos tales como Renacientes de Santa Cruz, campeones de la Copa Navidad, Deportivo Buenos Aires ganador de la Categoría B, Puente de Hierro ganadores de la categoría C, Emperadores de San Rafael que se coronaron en C mientras que Brisas del Araguaney de Motatán lo hizo en la categoría juvenil.

Peligra el campo deportivo

Lamentablemente no todo es color de rosas para quienes dirigen la Liga de Softbol Comunitaria San Rafael ya el campo deportivo donde realizan sus encuentros oficiales presenta un delicado estado de deterioro debido a la acción de las aguas del río Motatán que lentamente ha ido socavando el pequeño estadio por la zona oriental.

“Le hacemos un llamado al Gobernador del estado General Rangel Silva para que a través del Indet nos tienda la mano para evitar que nuestro campo deportivo se pierda”, dijo Montilla quien extendió su clamor a las autoridades deportivas de la Alcaldía de Valera para que se percaten del problema y colaboren con la elaboración del proyecto de un muro de contención que evite que las aguas del río sigan destruyendo el estadio.

Finalmente Pablo Javier Montilla aprovechó para anunciar que en la segunda quincena del presente mes estarán dando inicio al primer campeonato del año 2017 esperando contar con la masiva participación de equipos de la localidad a los que deseó mucha felicidad y prosperidad en el año que se inicia.