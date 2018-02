Liga de Ajedrez Las Torres arrancó en Rafael Rangel

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con una participación masiva fue inaugurado el VII Campeonato de la Liga Escolar de Ajedrez Colegial Las Torres en el Municipio Rafael Rangel, teniendo como escenario la Escuela Francisca Arévalo, en pleno centro de la ciudad de Betijoque.

Esta Liga, que reúne a ajedrecistas de las categorías sub 09, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17 años, es coordinada por el entrenador nacional de la Federación Venezolana de Ajedrez José Manuel Piña, bajo el patrocinio de la Academia Nacional de Ajedrez ANA que preside el empresario venezolano Harald Valentiner y el apoyo técnico y logístico de la Asociación Trujillana de Ajedrez y la Zona Educativa del Estado Trujillo.

Piña expresó su agradecimiento al director de la institución Edgar Pineda y a la profesora Linnet Alvarez, baluartes en el éxito de este gran proyecto de masificación deportiva.

La Liga de Ajedrez, no sólo se juega en Rafael Rangel, ya que municipios como Trujillo, Pampán, Motatán, Carvajal, Escuque, Pampanito, Carache, Candelaria y Valera también participan y sus respectivos campeones y subcampeones se ven las caras en la final estadal en el mes de mayo, de donde salen los campeones regionales al campeonato nacional.

Es sin duda, uno de los mejores proyectos de masificación deportiva que se llevan a cabo en el estado Trujillo y todo gracias al apoyo logístico del empresario Harald Valentiner y su Academia Nacional de Ajedrez con sede en la ciudad de Caracas.