Liga “El Carmen” define sus campeones

Gabriel Montenegro - La Liga de Softbol Nuestra Señora del Carmen se apresta al reinicio de los torneos por las copas Materiales, “Yovani Terán”, Alcaldía de Carvajal y Cris Gas, cuyas finales se cumplirán este fin de semana y que incluye los encuentros entre Mayferca versus Visitadores amigos en Máster y la categoría “C” que se define entre Deportivo Plata III y Atlético Valera. Además de esto, se tiene prevista una intensa actividad adornada con varios encuentros amistosos. Roberto Albornoz invita a la fanaticada a no perderse estos emocionantes juegos de softbol del bueno.

Calendario de la Liga Nuestra Señora del Carmen

Estadio Walkelis Velasquez de Plata III

Sábado 13 de enero

Hora;10:30 am Productores de Seguros vs La Vega de Trujillo (Cat "C")

Hora:12:30 pm Mayferca vs Visitadores amigos ( Cat Máster - primero de la gran final )

Hora: 3:00pm Atlético Valera SFC vs Deportivo Plata III ( Cat "B" - primero de la gran final )

Domingo 14 de enero

Hora:10:00 am Abogados vs Estudio deportivo ( Cat "C")

Hora:12:00 pm Los pumas de La Quebrada vs Piratas de Motatán (Cat "C")

Hora:2:00pm La Recta de Monay vs Brisas de Araguaney (Cat "C")

Hora:4:00pm Pepsi Cola vs Mayferca (Cat "c")