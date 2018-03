Liga Valle del Momboy a “semis”

Gabriel Montenegro - La liga de Softbol “Valle del Momboy” nos refiere el calendario oficial de juegos, a realizarse en el estadio Angel Salas de Mendoza, correspondiente al torneo, N° 48, Categoría C, copa administración del Estadio AS, en homenaje a Javier Peña, Edisson Bethancourt y Juan Carlos Mejía. Se llevarán a cabo los juegos de play-of semifinal por lo que desde ya se invita a la inmensa legión de fanáticos a no perderse de esta emocionante fase previa a la finalísima. La programación se cumplirá de la siguiente manera:

Día domingo 17 - 03- 2018

11:00 am La Lagunita vs Azulejos

1:00 pm IV Etapa la Beatriz vs Astros de Caja de Agua

3:00 pm La Guira vs Deportivo La Puerta