Limardo cerró el 2017 con plata en Emiratos

Agencia - El venezolano Rubén Limardo conquistó la medalla de plata en la MK Fencing Cup Epee, disputada en los Emiratos Árabes Unidos, donde el campeón olímpico de la espada masculina de Londres 2012, disputó la final. Limardo inició como el mejor sembrado de esta competencia en la que participaron tiradores de 12 países. “Voy a terminar dentro de los primeros 15 del ranking mundial, específicamente en el puesto 13 ", expreso.

"Estoy muy contento por este resultado porque me permite saber que estamos llegando a nuestra mejor forma. Hoy me sentí muy bien, quizá en la final fallé un poco en la táctica, sin embargo lo importante es que me encuentro sano y en forma para dar continuidad a la temporada ya en 2018. Ahora toca descansar un poco y ponernos listo para en enero seguir compitiendo" indicó.