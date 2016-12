AGENCIA - Apenas se conoció la decisión unánime que hizo que el título regular ligero de la Asociación Mundial de Boxeo pasara de manos del inglés Anthony Crolla a las del venezolano Jorge Linares, todo el mundo espera la revancha de estos rivales y todo está prácticamente listo para que se enfrenten en febrero o marzo.

El promotor del británico Eddie Hearn fue el primero que aseguró que en el primer trimestre de 2017 se realizará el segundo careo entre este par de boxeadores. “Estamos negociando la revancha con Crolla. Será en febrero o marzo. Por eso me estoy preparando desde ya para llegar en las mejores condiciones”. En la pelea ante el inglés, Linares se resintió de la lesión en la muñeca derecha, la misma que no le dejó pelear en mayo de 2016 y que posteriormente fue operada. Ahora el de Barinitas aseguró que la lesión es periódico de ayer, pues su articulación está lista para defender su corona. “Eso quedó en el pasado. He cumplido al pie de la letra la recuperación y quiero volver al ring para dar alegrías al pueblo venezolano”.

A pesar de la lesión, 2016 fue un año tranquilo para el llanero. Fue proclamado campeón diamante ligero del Consejo Mundial de Boxeo y se consagró con el cetro regular ligero de la AMB, lo que lo coloca como el mejor ligero del mundo en este momento.