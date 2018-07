Líneas urbanas proponen cobrar a 20 mil Bs. el pasaje

ENDERLIN HERNANDEZ - Los representantes de las distintas líneas de transporte del municipio Valera, entre ellas: Floresta 79, La Popular, Línea 48, Caja de Agua, Siete Colinas, entre otras, se reunieron ayer en una mesa técnica con voceros del Instituto Nacional de Transporte, Sindicato Profesional de Trabajadores del Transporte, Movimiento Bolivariano Sindical, Concejo Municipal, Consejo de Trabajadores de taxi y el Sindico Procurador de Valera, para discutir diferentes propuestas para este sector

Durante la asamblea, los transportistas de Valera propusieron la entrada en discusión de una nueva tarifa para el transporte urbano, que se ubique en 20 mil bolívares, luego de que hace poco más de un mes se produjera el ajuste a Bs. 5 mil.

No obstante, esta proposición no ha sido aprobada. El síndico Daniel Rangel dejó claro que hasta la fecha se mantiene vigente el cobro de 5 mil bolívares, por lo que exhortó a los usuarios a no pagar de más y hacer que los choferes cumplan con las rutas.

Creación de proveeduría

En la mesa técnica de transporte se acordó la creación de una proveeduría municipal de transporte donde se dé respuesta a los requerimientos del gremio, la realización de operativos de verificación de rutas y el cumplimiento de las mismas y el llamado de conciencia a los conductores para que cumplan eficientemente con su deber.

Analizaron además la posibilidad de crear una escuela de formación para los transportistas, bacheo y arreglo de las vías de acceso, limpieza de la carretera hacia La Puerta y la creación de una tickera para el pago de pasaje urbano, a falta del dinero en efectivo.

El Síndico Procurador exhortó a los organismos de seguridad del estado, Policía Regional, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y Guardia del Pueblo para que contribuyan a la verificación de las tarifas del pasaje y el cumplimiento de las rutas. Asimismo hace un llamado a los choferes para que traten con respeto a los usuarios y acepten los pasajes preferenciales.