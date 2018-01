Lisbeth Ramírez se despidió por WhatsApp

Lisbeth Andreina Ramírez Mantilla tenía 30 años de edad. Se graduó como enfermera en el IUGC de San Cristóbal. Vivía en el Pasaje 4 del sector San Sebastián del barrio Rómulo Gallegos de la capital del estado fronterizo. El pasado 09 de enero se despidió de los suyos, para viajar al Zulia donde estudiaba Odontología, o eso fue lo que dijo a su familia, sin embargo, un mensaje de WhatsApp a las 7:45 de la mañana de este lunes 15, les hizo conocer que estaba en peligro, según reseña Diario La Nación.

“Alfredo, soy yo, Andreina… aquí nos agarraron con Jairo… Los amo, los amo mucho; dile a mami que me perdone y a mi papá que me perdone por todo. Los amo, perdónenme por favor”.

Al paso de esa mañana, su hermano, de inmediato, ató cabos y cayó en cuenta de que su hermana se encontraba en El Junquito, donde las autoridades tenían cercado al exinspector del Cicpc, Oscar Pérez, quien ya había publicado videos a través de Instagram.

Y es que Andreina o “la flaca” como era llamada por su familia, cariñosamente, había mantenido una relación con el exfuncionario de la GNB, Jairo Lugo, quien formaba parte del grupo de Pérez en su lucha contra el gobierno venezolano. Aunque les había dicho que tenía como seis meses sin verlo, este fatal desenlace devela que seguía con él y que por ello lo acompañaba en su guarida.

Por otra parte, sus hermanos desconocen si estaba o no embarazada tal y como se ha especulado.

“La duda que tenemos es que estuviera embarazada, a no ser que tuviera poco tiempo. No se le notaba nada. Creíamos que estaba en Maracaibo y resultó en Caracas. Ella nos decía que estaba estudiando en la universidad y que estaba separada de Jairo, que no sabía de él desde hace más de seis meses. Ella no era una persona de estar metida en problemas, era enfermera y estudiante universitaria, ni siquiera le gustaba eso de las guarimbas; pueden preguntar, era muy colaboradora y solidaria, si cualquier vecino necesitaba una inyección o algo, ella siempre estaba ahí”, indicó su hermano, Ángel Alfredo.

Por ahora, sus padres y hermanos, consternados por lo que están viviendo, sólo quieren que su cadáver pueda ser trasladado al Táchira; en tal sentido, una hermana está haciendo las diligencias en la ciudad de Caracas.

“Eso es lo único que queremos ahora, que me la traigan para San Cristóbal, que me entreguen su cadáver, que no la vayan a cremar, quiero verla por última vez, por favor. Me duele en el alma”, imploró su madre, Faride Mantilla.

No era ninguna delincuente ni terrorista como la han llamado. Si ella hubiese estado metida en esas cosas, ya uno estaría consciente de que algo le pudiera pasar, pero esto nos tomó por sorpresa. Cualquier vecino le puede decir quién era ella. La odontología es muy costosa, y ella hacía de todo para pagarse sus estudios, hasta cuidaba niños, vendía maquillaje, allá en Maracaibo”, agregó la dama, entre sollozos. Fuente La Nación