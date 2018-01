Lista la “Vuelta Grande de América”

Gabriel Montenegro - Ya los preparativos para la LIII Vuelta al Táchira 2018 están casi listos. Sólo se espera que en los próximos días se oficialice la inscripción de los equipos extranjeros ante la Unión Ciclista Internacional. En total, serán diez las etapas a transitar para el evento ciclístico, denominado la Vuelta Grade de América por el mítico narrador Luis Alfonso Ramírez.

La asociación Tachirense de Ciclismo (ATC) presentó este miércoles, en el estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el recorrido oficial de la 53º edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta.

En total, serán diez las etapas a transitar para el evento ciclístico, que se disputará entre los estados Mérida, Barinas y Táchira del 12 al 21 de enero próximo.

Terreno muy variado

“El recorrido de esta Quincuagésima Tercera Vuelta al Táchira en Bicicleta ha sido cuidadosamente estructurado, respetando las exigencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y adaptándolo a nuestro giro regional, destacando que la montaña y etapas planas estarán presentes en esta edición de la competencia”, indicó William Rodríguez, directivo de la ATC.

Con respecto a la confirmación de los equipos extranjeros, Rodríguez destacó que se espera que en los próximos días se haga oficial la inscripción de la carrera ante la UCI, para dar a conocer los equipos foráneos que estarán participando en la vuelta.

El recorrido presenta 55 premios intermedios, de los cuales 40 son sprint (20 bonificables y 20 de puntuación) y más 15 premios de montaña (ocho de tercera, cinco de segunda y dos de primera categoría), distribuidos entre los diez capítulos de la carrera. El giro regional, transitará por 22 de los 29 municipios del Táchira, Junín, Independencia, San Cristóbal, Torbes, Fernández Feo, Libertador, Cárdenas, Guásimos, Lobatera, Ayacucho, García de Hevia, Panamericano, Samuel Darío Maldonado, Simón Rodríguez, Antonio Rómulo Costa, Seboruco, Jáuregui, San Judas Tadeo, Michelena, Pedro María Ureña, Bolívar y Libertad.

El recorrido general será de 1445.2 kilómetros y reunirá a los más destacados pedalistas de Venezuela a nivel internacional durante diez días de competencia.

Equipos extranjeros

El Androni Giocattoli-Sidermec de Italia confirmó su participación en la 53° Vuelta al Táchira en Bicicleta, que se disputará del 12 al 21 de este mes de enero.

Bajo las órdenes del experimentado Gianni Savio, los italianos vendrán en busca de brindar una excelente actuación, además lucharán por el anhelado título de campeón que ostenta el lotero Jonathan Salinas y así ampliar su palmarés de éxitos en el giro andino.

El team turinés, de amplia experiencia internacional, se ha coronado campeón de Vuelta al Táchira en cinco ocasiones con los criollos Luis Barroso (Selle Italia – 1992), Leonardo Sierra (Selle Italia – 1993), José Rujano (Selle Italia Col 2004 – 2005) y el colombiano Hernán Darío Muñoz (Selle Italia 2003).

“Tenemos todas las ganas y entusiasmo de honrar la carrera una vez más, con nuestros velocistas Rafaello Bonusi ganador este año de la primera etapa de la Vuelta al Táchira, Marco Benfatto, ganador de tres etapas en el Tour of China, Matteo Malucelli, triunfador en el Tour of Bihor, también en la Vuelta a Eslovaquia y Mattia Frapporti, ganador de una etapa en el Tour du Jura en Francia, junto a ellos figuran los escaladores, Iván Sosa (Col), campeón joven de la pasada Vuelta al Táchira y Kevin Rivera (CR), campeón del Tour of China 2017”, indicó Savio a la página esciclismo.com.

Fogueo colombiano

La Vuelta al Táchira le servirá como una especie de preámbulo a los pedalistas neogranadinos para la carrera Colombia Oro y Paz que se disputará entre el 6 y el 11 de febrero.

“Vendrán a prepararse. Se espera la participación masiva de ciclistas colombianos por la cercanía de la Vuelta Oro y Paz. Ellos irán con todos los hierros para recuperar su dominio”, afirmó William Rodríguez, presidente de la Asociación Tachirense de Ciclismo.

Además Rodríguez estima que también participarán clubes de Cuba, República Dominicana y Suiza.

Recorrido de la Vuelta al Táchira

Etapa

Fecha

Hora

Recorrido

Kms

1°. Viernes 12 09:30 am. Concafé – Santa Bárbara de Barinas 182,6

2°. Sábado 13 09:30 am. Suripá – San Cristóbal – Borotá 173

3°. Domingo 14 09:30 am. Circuito S/C (5ta Av. – 7ma Av.) – Táriba 147

4°. Lunes 15 09:30 AM. Colón – Coloncito – San Simón 151

5°. Martes 16 09:30 am. La Fría – Tovar 146,1

6°. Miércoles 17 09:30 am. Santa Cruz de Mora – La Grita 167,9

7°. Jueves 18 09:30 am. Umuquena – Michelena 114,4

8°. Viernes 19 09:30 am. Circuito en Rubio 125

9°. Sábado 20 09:30 am. Ureña – San Antonio (Circuito) – Cerro Cristo Rey 123.2

10°. Domingo 21 10:00 am. Circuito Avenida España – Av. 19 de Abril 115