Llamar a la abstención es una irresponsabilidad

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - “Cuando hemos dicho que en la MUD, hoy frente amplio conformado por el mismo G4 (AD, PJ, VP y UNT), hay incoherencias, contradicciones insalvables y errores que han mantenido al gobierno más tiempo del necesario, no es para atacar a los compañeros de lucha, sino para hacer el respectivo llamado a la reflexión”.

Así lo indicó Manuel Rivero, Secretario General Copei, quien se pregunta: ¿Cómo se explica que la Asamblea Nacional haya nombrado al Tribunal Supremo de Justicia que hoy se encuentra en el exilio, y ese TSJ solicite ante la AN el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro y la propia AN que nombró al TSJ, cuyos magistrados son perseguidos, desestime el debate sobre el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro?.

Contradicciones

Precisó Rivero que ese es el ejemplo de las contradicciones, incoherencias y mala conducción política que ha hecho durar en el poder a un gobierno que debimos cambiar hace mucho tiempo, pero que se ha mantenido en el poder producto de los errores de quienes hasta el momento habían sido los conductores y mantenían el monopolio de la vocería de la oposición.

“Ese mismo comportamiento errático, sin brújula, sin claridad, sin proyecto para el país para lograr el cambio democrático, quiere conducirlo por el camino equivocado de la abstención”, dijo el declarante.

Considera Rivero que llamar a la abstención sin plan alguno, sin presentar una alternativa que ayude al país a superar la crisis, a salir del gobierno no es lo viable.

Clamor

Dijo que hoy el 80% de los venezolanos quiere cambiar al gobierno y el 78% está dispuesto a salir a votar el próximo 20 de mayo para salir de Nicolás Maduro. Dirigencia que por sus errores ha mantenido al gobierno más tiempo del necesario en el poder y llama al pueblo a no expresarse a no hacer nada por salir del gobierno ¿Acaso no es eso una enorme contradicción e irresponsabilidad?.

El llamado es a la reflexión a retomar el camino electoral y a organizarnos para votar masivamente contra el gobierno el próximo 20 de mayo, votando por Henri Falcón para poner fin al régimen de hambre, pobreza y miseria que representa Nicolás Maduro y su comandito de cómplices corruptos y hambreadores.