Dimas Albornoz | CNP: 21548 - Luego de concluir la pretemporada en la población de Santa Ana, estado Táchira se anunció la llegada de dos nuevas figuras para reforzar la plantilla del Trujillanos FC de cara a su debut en el Torneo Apertura 2017.

Según el twitter @Trufc desde este lunes estarán a las órdenes del director técnico Darío Martínez los jugadores de nacionalidad colombiana Deiner Mera y Herlber Soto.

Deiner Joanni Mera Arará es un zaguero que llega a jugar por un año con los guerreros de la montaña; el defensor proviene del Atlético Huila de Colombia.

Mera nació el 15 de enero de 1995, en Guachené, Departamento de Cauca y se desempeña en la posición de defensa central, mide 1.83 mts y pesa 75 kg.

Otro que llega a defender los colores del Trujillanos Fútbol Club es Herlbert Enrique Soto un volante ofensivo de perfil derecho que presenta una estatura de 1.62 y pesa 62 kg. Su equipo de origen en el Boyacá Chicó de la primera división del fútbol colombiano.

Según @Trufc ambos jugadores se incorporarían durante esta semana de a los trabajos del plantel en el estadio “José Alberto Pérez” con el objetivo de competir del 14 al 21 de enero en la Copa Bicentenaria que tradicionalmente se lleva a cabo en la ciudad de Barinas.

Vale la pena recordar que en las dos últimas ediciones de esta Copa los guerreros de la montaña han sido campeones en la edición del 2014 y subcampeones el año pasado.

Altas y bajas

Como ya es habitual es lógico que al concluir una temporada se produzcan altas y bajas dentro de las plantillas de los equipos y como en cualquier liga del mundo Trujillanos FC no escapa a esta realidad.

Hasta el momento el departamento de prensa del cuadro amarillo y marrón ha informado de la incorporación de los jugadores Yoel Cáceres, Víctor Sifontes, Orlando Cordero, Pedro Lugo, Richard Ruiz, Carlos Alemán, Wiston Ángel Aníbal Hernández y los colombianos Deiner Mena, Herlber Soto.

Oficialmente no estarán con el equipo Leonardo Bracho, Héctor Pérez, Leandro Díaz, Jorge Trejo, James Cabezas, Rolando Batista, Davixon Flores, Galileo del Castillo, Yorwin Lobo y Manuel Granados. Otros dos jugadores que al parecer ya no están entre los planes del cuerpo técnico el valerano Gerardo Mendoza y Maiker González quienes hasta el momento no están entrenando con el equipo y pocos detalles se conocen sobre su destino en el Torneo Apertura.