Llueven las quejas  por impericia del Saime

ENDERLIN HERNANDEZ - Las múltiples quejas de los usuarios que acuden a la oficina del Servicio Administrativo de Identificación y Migración y Extranjería (Saime), sede Valera, están a la orden del día. Diariamente se acercan a este rotativo personas disgustadas por la “impericia” que reina en esta institución.

Los afectados denuncian retrasos en la entrega de documentos y errores en las cédulas de identidad que no son resueltos por los funcionarios del organismo. La joven Alicia Rivero dijo que un su documento de identidad aparece como viuda cuando nunca se ha casado. Hizo la respectiva denuncia desde hace meses pero no le han resuelto su situación.

6 meses de retraso

Otro caso es el del señor Elio Leal quien se dirigió el 15 de enero del presente año a tramitar su cédula y la de sus 3 hijos menores de edad, uno de ellos en condición especial; desde entonces ha acudido en reiteradas oportunidades para la entrega pero le dicen que todavía están en proceso. Por si fuera poco le quitaron las actas de nacimiento y ahora él se encuentra indocumentado y no puede inscribir los niños en la escuela por no tener cédula.

Rosa Moncayo también tiene reclamos para los directivos del Saime, porque desde hace dos años está acudiendo –quincenalmente- a la institución para que le solventen un problema en su cédula. Moncayo está divorciada pero por un error en el sistema aparece como casada y con apellidos de soltera, por esta falla no ha podido agilizar unos trámites bancarios ni tramitar su pasaporte y el de sus hijos. “Vengo desde el municipio Carache con mucho sacrificio y siempre me dicen que debo esperar, en este trance llevo dos años y ya no encuentro que hacer, estoy desesperada”, comentó la afectada.

“Peloteo”

Los usuarios denuncian además el “peloteo” al que son sometidos. Dijeron que por no trabajar en la oficia de Valera los mandan hasta Monay o Boconó para que les “resuelvan” por allá, situación que les parece irreverente. Exigen un trato digno y que se les dé una respuesta oportuna a sus reclamos.