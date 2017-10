Lluvia jugó en contra a la hora de salir a votar

Rafael Andrés Briceño | CNP: 21.613 - Con una población electoral de 44.622 ciudadanos distribuidos en 51 centros instalados 89 mesas de votaciones, la capital del estado, Trujillo, se vio afectada desde muy temprano por una fresca lluvia que ahuyentó a más de uno para ejercer su derecho al voto en horas de la mañana.

Cercano a las 9:00 am la lluvia se detuvo, por lo que los votantes pudieron salir de sus casas para ir hacia su centro de votación. El proceso era rápido, no se tardaba un elector frente a la maquina electoral 60 segundos, por lo que no se veía filas largas de gente esperando entrar a los colegios electorales.

La mandataria trujillana, Luz del Valle Castillo, ofreció un balance de la seguridad y el despliegue en su municipio destacando la alta participación de trujillanos para ejercer su derecho al voto, "estamos votando por la paz, por Venezuela, por la democracia de nuestro país respaldando al presidente Nicolás Maduro y diciéndole al mundo que Venezuela tiene una solida democracia"

Centros de votación como la Escuela Bolivariana "Juan Bautista Carrillo Guerra" donde estaban llamados a votar 3.333 electores fue masiva la afluencia, con cinco mesas electorales instaladas, todo transcurrió con normalidad, al igual que dentro del centro de votación Tres Esquinas, aunque el numero de afluencia se evidenció menor, en comparación a otros procesos electorales.

En el tema de seguridad, General de División (G/D) Carlos Pulido, comandante del ZODI-Trujillo ofreció balance en materia de seguridad, donde 3.300 efectivos de seguridad estuvieron desplegados en todo Trujillo para dar continuidad al operativo, elecciones seguras 2017.

