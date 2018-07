Juan Manuel Santos, quien termina su mandato en la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto, anuncia que también se va de la vida política activa.

Santos cumple el próximo 10 de agosto 67 años, la inmensa mayoría de los cuales los ha dedicado en su vida pública a tres cosas fundamentales: su formación, el periodismo y la política.

Su formación le permitió ejercer la jefatura del Estado durante ocho años. El periodismo lo llevó a la codirección del más influyente diario de Colombia, EL TIEMPO. Y sobre la política activa, Santos anuncia que con el fin de su gobierno también se va de la política. “Es el fin de mi gobierno y el fin de mi vida política activa”, asegura y repite: “No habrá santismo”.

¿Qué le pareció el nuevo gabinete del presidente Duque?

No voy a opinar sobre el próximo gobierno. Le deseo lo mejor porque si le va bien, nos va bien a todos los colombianos.

¿Qué va a hacer ahora con su vida?

Me voy a dedicar a estar con mi familia, consentir a mi primera nieta, Celeste. Tengo proyectos para dictar conferencias y clases. Lo único que no voy a hacer es molestar a mi sucesor.

¿Usted seguirá haciendo política?

Yo me retiro de la vida política activa. Estoy inmensamente agradecido con los colombianos que me dieron la oportunidad de servir al país y me honraron con la posibilidad de ser su presidente.

Cada mandatario tiene su tiempo. No es bueno aferrarse al poder ni buscar perpetuarse en él. Mi modelo es como el del expresidente Betancur: el mejor de todos nuestros expresidentes.

Con excepción del expresidente Betancur, todos los demás exmandatarios han seguido actuando en política. ¿Usted se siente capaz de vencer esa tentación?

En mi vida he sido muy disciplinado. Me he resistido a muchísimas tentaciones. Espero que Dios me dé la fuerza suficiente para cortar totalmente con la libido del poder.

Alguna vez en su gobierno, usted contó muy tangencialmente un comentario que le hizo el expresidente Obama sobre los exmandatarios. ¿Cuál fue ese comentario?

Me dijo el presidente Obama que los sucesores presidenciales, y en su caso especialmente, se dedican a golpear a los antecesores, y que lo mejor es ignorarlos.

¿Qué hacer con Venezuela?

Lo que ha sucedido con Venezuela es una verdadera tragedia humanitaria. Los venezolanos padecen hambre y no tienen ni siquiera medicamentos básicos. Hemos recibido con generosidad, pero ejerciendo siempre el necesario control, a cientos de miles de venezolanos que huyen de la dictadura y la miseria. Voy a promulgar un decreto que permite la regularización de cerca de 470 mil venezolanos; les facilitamos la vida a los colombianos que retornan y entregamos más recursos para los hospitales públicos que han visto el número de pacientes incrementarse por cuenta de este problema.

En cuanto al régimen, estoy convencido de que la comunidad internacional debe seguir ejerciendo presión para que haya un cambio lo más rápido posible en Venezuela, para restaurar la democracia y devolverles la esperanza a los venezolanos. A Venezuela hay que reconstruirla, y el país que va a estar mejor posicionado para ayudar a esa reconstrucción es Colombia.

¿Reconstruir quiere decir cambiar el gobierno?

Pasa por ahí. Pero esa es tarea de los venezolanos.