Lobos venció a Infantes en Infantil A y doble A

En el estadio “Jesús Chuchú Pérez” de San Luis continua el Softbol de la Liga Recreación Cornelio José Bastidas con encuentros semifinales de los grupo A y C correspondientes al sexto torneo categoría laboral donde se disputa la Copa Materiales e Inversiones Yovani Terán. Según la programación de juegos dada a conocer por el presidente de la competitiva liga, Gustavo Segovia, las acciones comenzara a las 10 de la mañana con la semifinal del Grupo C entre IV Etapa de La Beatriz y Halcones. A segunda hora saldrán al terreno de juego Lácteos RA “A” y Ccmea, para la semifinal del grupo A. Y finalmente a la 01:30 se jugara la 01:30 de la tarde Inversiones Roxi y Deportivo Siete Colinas protagonizaran la última semifinal del grupo C. En la categoría Laboral de la Liga Recreacional ya están clasificados en el grupo A Cerveceros, Ccmea, Lácteos RA “A” y Brisas de Jalisco. En el grupo B: Amigos de San Luis y San Bartolo y el tercero se definirá en la jornada de hoy.